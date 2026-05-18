«Салют для бизнеса», «ФосАгро» и Global ERP внедрят передовые технологии генеративного ИИ в промышленные компании

Российская ИТ-компания «Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер»), разработчик корпоративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес»), «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») и компания «Бизнес Технологии» (разработчик программного обеспечения Global ERP) объявили о подписании трехстороннего соглашения о стратегическом партнерстве..

Ключевая цель сотрудничества — повышение уровня цифровизации и импортозамещения в соответствии с актуальными требованиями федеральных органов власти и директивами Правительства РФ, а также снижение рисков, связанных с зависимостью от иностранных ИТ-решений.

В рамках соглашения компании намерены реализовать ряд конкретных инициатив. Среди них — интеграция генеративных ИИ-моделей в контур ERP-системы Global ERP, создание специализированных отраслевых ИИ-агентов для автоматизации производственных и бизнес-процессов, совместная разработка и обучение больших языковых моделей на отраслевых данных, а также формирование методологической базы для тиражирования лучших практик в других промышленных компаниях.

Соглашение предусматривает технологическое партнерство в области цифровизации, развитие компетенций, обмен информацией, проведение совместных мероприятий, совместную проработку приоритетных инновационных проектов, внедрение искусственного интеллекта и больших языковых моделей, а также содействие росту качества и технологичности продукции.

Особый акцент будет сделан на обеспечении кибербезопасности и защите данных, что особенно важно при работе с чувствительной корпоративной информацией.

Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса», сказал: «Платформа «ГигаЧат Бизнес» уже доказала свою эффективность для создания корпоративных ИИ-агентов, предоставляя бизнесу управляемый, безопасный и масштабируемый инструмент роста продуктивности сотрудников. Это сотрудничество позволит нам адаптировать эти технологии под специфические потребности крупных промышленных предприятий, обеспечив при этом полный контроль над данными и соответствие самым строгим требованиям информационной безопасности».

Денис Новиков, генеральный директор «Апатит» (входит в группу «ФосАгро»), отметил: «Для нас это соглашение – логичный шаг в реализации стратегии ИТ-трансформации «ФосАгро». Мы уже достигли значительного прогресса в импортозамещении критически важных ИТ-систем, включая внедрение отечественной ERP-платформы и замену зарубежных систем управления производством. Объединение компетенций с лидерами в области искусственного интеллекта позволит нам не только ускорить цифровизацию собственных производств, но и создать решения, востребованные всей российской промышленностью».

Анатолий Иванов, генеральный директор «Бизнес Технологии» (система Global ERP), сказал: «GlobalERP уже сегодня использует элементы искусственного интеллекта, и новое партнерство выводит наши возможности на принципиально новый уровень. Мы сможем встроить продвинутые генеративные модели непосредственно в ядро ERP-системы, что откроет перед промышленными предприятиями беспрецедентные возможности для автоматизации и интеллектуализации процессов».

