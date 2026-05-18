CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Россети» принимают участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

В Нижнем Новгороде началась конференция ЦИПР – главный форум России по цифровой трансформации. На пленарном заседании первого дня выступил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Обсуждалось внедрение отечественных ИТ-решений и результаты индустриальных центров компетенций (ИЦК), созданных в базовых отраслях. В мероприятии участвовал Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, который возглавляет ИЦК «Электроэнергетика».

rosseti-1.jpeg

На площадке форума пройдут встречи и переговоры с партнерами, в том числе из сферы ИТ. Группа «Россети» подпишет соглашение с компанией «Ядро клиентские системы» (Kvadra), направленное на популяризацию и развитие отечественных аппаратных решений для корпоративных мобильных устройств, систем управления, средств защиты данных.

Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко примет участие в дискуссии об использовании инструментов искусственного интеллекта и выступит на сессии «Цифровые двойники в ТЭК». Он расскажет об опыте внедрения в Группе «Россети» интеграционной платформы, на которой строится цифровая модель сети. Проект входит в портфель ИЦК «Электроэнергетика».

rosseti-2.jpeg

Всего в рамках ИЦК «Электроэнергетика» реализуются десять особо значимых для отрасли проектов, семь из которых находятся на этапе внедрения. Помимо программного комплекса Группы «Россети», который используется для обмена данными с Системным оператором, это системы управления фондами, контроля гидротехнических сооружений, автоматизации мобильных бригад и удаленного сбора данных с приборов учета.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290