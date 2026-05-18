«Россети» принимают участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

В Нижнем Новгороде началась конференция ЦИПР – главный форум России по цифровой трансформации. На пленарном заседании первого дня выступил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Обсуждалось внедрение отечественных ИТ-решений и результаты индустриальных центров компетенций (ИЦК), созданных в базовых отраслях. В мероприятии участвовал Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, который возглавляет ИЦК «Электроэнергетика».

На площадке форума пройдут встречи и переговоры с партнерами, в том числе из сферы ИТ. Группа «Россети» подпишет соглашение с компанией «Ядро клиентские системы» (Kvadra), направленное на популяризацию и развитие отечественных аппаратных решений для корпоративных мобильных устройств, систем управления, средств защиты данных.

Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко примет участие в дискуссии об использовании инструментов искусственного интеллекта и выступит на сессии «Цифровые двойники в ТЭК». Он расскажет об опыте внедрения в Группе «Россети» интеграционной платформы, на которой строится цифровая модель сети. Проект входит в портфель ИЦК «Электроэнергетика».

Всего в рамках ИЦК «Электроэнергетика» реализуются десять особо значимых для отрасли проектов, семь из которых находятся на этапе внедрения. Помимо программного комплекса Группы «Россети», который используется для обмена данными с Системным оператором, это системы управления фондами, контроля гидротехнических сооружений, автоматизации мобильных бригад и удаленного сбора данных с приборов учета.