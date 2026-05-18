CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Росэл» демонстрирует продукты для цифровизации промышленности

Холдинг «Росэл» представляет ряд ИТ-решений для промышленности. Среди них – высокоскоростное сетевое оборудование для суперкомпьютеров, ИИ и ЦОДов «Ангара», которое публично демонстрируется впервые. Также в экспозиции – платформа виртуализации ECP Veil, система контроля технологической дисциплины Cyberpas, цифровая платформа обучения производственного персонала Meteor LMS и др. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

«Ангара» предназначена для построения вычислительных кластеров, суперкомпьютеров и центров обработки данных. Коммутатор и адаптеры обеспечивают передачу данных между тысячами узлов с минимальными задержками, поддерживая топологии сети любой сложности. «Ангара» закрывает критическую потребность в высокопроизводительной сетевой инфраструктуре для задач искусственного интеллекта и обработки больших данных.

Еще одна новинка – платформа обучения производственного персонала Meteor LMS, которая объединяет теоретическую подготовку и практические навыки в единой цифровой среде. Система разворачивается на серверах предприятия, что гарантирует сохранность коммерческой информации. Курсы, тесты, интерактивные инструкции с видео и пошаговыми чек-листами позволяют новичку в два-три раза быстрее выйти на рабочие нормативы. По данным разработчиков, внедрение платформы снижает брак на этапе обучения до 70% и высвобождает до трети времени наставников.

Также холдинг впервые демонстрирует систему CyberPAS – «Цифровой персональный ассистент». Она осуществляет видеофиксацию ручных технологических операций и в реальном времени сравнивает действия сотрудника с эталонной последовательностью сборки. При отклонении от инструкции система не позволяет перейти к следующему шагу, добиваясь точного выполнения регламента. Дополнительно комплекс отслеживает наличие средств индивидуальной защиты и параметры производственной среды – от пульса работника до температуры в цехе. Такая связка контроля и подсказок помогает минимизировать человеческий фактор и сократить издержки от брака.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

ECP VeiL – корпоративная облачная платформа. Она позволяет создавать виртуализованную среду на базе стандартных серверов и централизованно управлять вычислительными ресурсами через веб-интерфейс. Платформа включает собственный гипервизор, поддерживает кластерные конфигурации высокой доступности и интегрируется с отечественными операционными системами. Сертификация ФСТЭК дает возможность использовать ECP VeiL на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Также представлены флагманские разработки холдинга – платформа промышленного интернета вещей IIoT.Istok, портал отечественных технологий PCAT.ru, промышленная нейросеть Shokin GPT и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290