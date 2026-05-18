«Росэл» демонстрирует продукты для цифровизации промышленности

Холдинг «Росэл» представляет ряд ИТ-решений для промышленности. Среди них – высокоскоростное сетевое оборудование для суперкомпьютеров, ИИ и ЦОДов «Ангара», которое публично демонстрируется впервые. Также в экспозиции – платформа виртуализации ECP Veil, система контроля технологической дисциплины Cyberpas, цифровая платформа обучения производственного персонала Meteor LMS и др. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

«Ангара» предназначена для построения вычислительных кластеров, суперкомпьютеров и центров обработки данных. Коммутатор и адаптеры обеспечивают передачу данных между тысячами узлов с минимальными задержками, поддерживая топологии сети любой сложности. «Ангара» закрывает критическую потребность в высокопроизводительной сетевой инфраструктуре для задач искусственного интеллекта и обработки больших данных.

Еще одна новинка – платформа обучения производственного персонала Meteor LMS, которая объединяет теоретическую подготовку и практические навыки в единой цифровой среде. Система разворачивается на серверах предприятия, что гарантирует сохранность коммерческой информации. Курсы, тесты, интерактивные инструкции с видео и пошаговыми чек-листами позволяют новичку в два-три раза быстрее выйти на рабочие нормативы. По данным разработчиков, внедрение платформы снижает брак на этапе обучения до 70% и высвобождает до трети времени наставников.

Также холдинг впервые демонстрирует систему CyberPAS – «Цифровой персональный ассистент». Она осуществляет видеофиксацию ручных технологических операций и в реальном времени сравнивает действия сотрудника с эталонной последовательностью сборки. При отклонении от инструкции система не позволяет перейти к следующему шагу, добиваясь точного выполнения регламента. Дополнительно комплекс отслеживает наличие средств индивидуальной защиты и параметры производственной среды – от пульса работника до температуры в цехе. Такая связка контроля и подсказок помогает минимизировать человеческий фактор и сократить издержки от брака.

ECP VeiL – корпоративная облачная платформа. Она позволяет создавать виртуализованную среду на базе стандартных серверов и централизованно управлять вычислительными ресурсами через веб-интерфейс. Платформа включает собственный гипервизор, поддерживает кластерные конфигурации высокой доступности и интегрируется с отечественными операционными системами. Сертификация ФСТЭК дает возможность использовать ECP VeiL на объектах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Также представлены флагманские разработки холдинга – платформа промышленного интернета вещей IIoT.Istok, портал отечественных технологий PCAT.ru, промышленная нейросеть Shokin GPT и др.