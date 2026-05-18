CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Искусственный интеллект
|

«Платформикс» спроектировала физический кластер для работы с генеративным ИИ в компании «Северсталь»

Системный интегратор «Платформикс» разработал архитектуру и создал высокопроизводительный вычислительный кластер для работы с большими языковыми моделями в компании «Северсталь».

Кластер предназначен для развертывания генеративного искусственного интеллекта на базе больших языковых моделей, чтобы в дальнейшем использовать его для встраивания в бизнес-процессы компании и решения практических задач. Об этом CNews сообщил представитель «Платформикс».

Эксперты компании разработали масштабируемую архитектуру вычислительного кластера, обеспечивающего работу ИИ, в соответствии с лучшими практиками ведущих зарубежных компаний.

Спроектированная архитектура обеспечила полную совместимость компонентов, возможность дальнейшего масштабирования и высокую скорость инференса — применения обученных моделей искусственного интеллекта для решения практических задач бизнеса.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Виктория Ефимова, владелец платформы генеративного ИИ «Северстали», сказала: «Для нас данный проект был первым, где потребовалось решить задачу создания крупного физического вычислительного кластера для инференса LLM. Благодаря “Платформикс” мы не только в короткие сроки смогли сделать закупку и настройку оборудования, но и заложили фундамент для будущего масштабирования, которое также реализовываем с этим подрядчиком».

Евгений Илюшин, системный архитектор отдела комплексных решений «Платформикс», отметил: «Проект потребовал применения нестандартных подходов к поиску решения, обеспечивающего достижение целей заказчика. По итогам анализа всех возможных вариантов реализации в кратчайшие сроки было выбрано оптимальное решение».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290