MWS AI: больше половины россиян считают искусственный интеллект умнее себя

Более половины (54%) россиян считают, что искусственный интеллект умнее их. Из них 41% считают превосходство небольшим, 13% — значительным. Об этом свидетельствуют результаты опроса MWS AI (входит в МТС Web Services), проведенного среди 1100 россиян старше 18 лет. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Каждый третий (29%) уверен в собственном превосходстве. Еще 17% ставят себя и ИИ на одну ступень развития. Молодые люди чаще остальных считают ИИ умнее себя: среди 18–24-летних так думают 64%, среди 25–34-летних — 58%. Люди старше 65 лет разделяют это мнение реже всего — 44%. Женщины соглашаются с этим чаще мужчин: 59% против 50%.

Три четверти россиян считают, что ИИ уже справляется с практическими задачами не хуже человека или лучше: 41% думают, что ИИ выигрывает только в отдельных задачах, 34% считают, что ИИ примерно наравне с человеком во всем и 4% уверены, что ИИ уже значительно лучше. Только 19% считают, что человек пока превосходит ИИ.

Когда ИИ справляется с задачей лучше, 80% россиян реагируют на это спокойно. Расстраиваются 13% респондентов. Из них 4% выбрали вариант «очень расстраивает», 9% — «скорее расстраивает».

«Мы живем в одном из самых цифровых обществ в мире. После того как россияне освоили госуслуги и передовой финтех, их сложно чем-то напугать — искусственным интеллектом в том числе. Данные опроса это подтверждают: большинство воспринимают ИИ спокойно, и это очень обнадеживает. Отдельно радует, что люди старшего возраста знакомятся с технологией быстро и без барьеров. Мне кажется, мы уже перешли от стадии «бояться или нет» к стадии «как использовать». А ключевой вопрос ближайших лет — гибридный интеллект: как соединить точность и скорость машины с человеческим смыслом, целеполаганием и ответственностью за результат. Будущее — за теми, кто умеет их объединять», — отметила HR-директор MWS AI Анастасия Зальцман.