МТС запускает маркетплейс индустриальных IoT-решений

МТС запускает собственный маркетплейс c решениями для цифровизации бизнеса. Все решения на платформе объединены в единую систему, не требующую от заказчика самостоятельной интеграции. Это позволит компаниями сократить расходы на операционные процессы, повышение безопасности на предприятиях и отслеживания уровня экологических выбросов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В портфель маркетплейса включены IoT-продукты по четырем направлениям. «Экологический контроль» представлен постом мониторинга качества воздуха с прогнозной моделью распространения выбросов, датчиками шума и пыли для строительных площадок, а также автономной системой паводкового мониторинга, передающей данные об уровне воды без подключения к электросети. «Промышленная безопасность» обеспечивается решением для предотвращения столкновений спецтехники с персоналом: система работает в слепых зонах, в условиях запыленности, тумана и низкой освещенности, заранее предупреждая водителя в том числе о приближении к трубопроводам и другим подземным коммуникациям.

Блок «Цифровой водоканал» объединяет учет водопотребления, мониторинг котельных и контроль вскрытия люков; по опыту внедрений телеметрия температуры и давления сокращает эксплуатационные расходы до 25%, а потери тепла и воды — на 20% при централизованном управлении инцидентами. Направление «Умное производство» дополнено мониторингом станочного парка и элеваторов: в реальном времени отслеживаются ключевые параметры оборудования, что позволяет минимизировать ручной контроль и перейти к обслуживанию по состоянию.

Все продукты проходят предварительное тестирование в лаборатории МТС и поставляются как готовые сервисы — заказчику не требуется самостоятельно интегрировать устройства, ПО и каналы связи. Бесплатный годовой доступ к IoT-платформе МТС дает возможность запустить пилот без оплаты лицензий, подтвердить эффективность на реальных данных и только затем перейти на коммерческий тариф. Одновременно льготный долгосрочный тариф на NB-IoT фиксирует стоимость передачи данных, делая совокупную стоимость решения предсказуемой на годы вперед.

«Сегодня бизнес сталкивается с необходимостью оптимизировать расходы и одновременно ускорять цифровую трансформацию для сохранения конкурентоспособности. Ключевым барьером для внедрения IoT-решений остаются высокие первоначальные инвестиции в оборудование, ПО и интеграцию. МТС как инфраструктурный партнер предлагает рынку системное решение этих проблем. Наша задача – убрать финансовые и технологические барьеры, сделав интернет вещей доступнее для бизнеса любого масштаба. IoT-маркетплейс решает проблему выбора и финансирования оборудования, бесплатная платформа снимает риски внедрения ПО, а фиксированный тариф на связь обеспечивает предсказуемость бюджета. Мы становимся не просто поставщиком, а надежным партнером по цифровизации, позволяя клиентам быстро получать ценность от данных и сосредоточиться на своем основном бизнесе», – сказал директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин.