МТС построит единую технологическую инфраструктуру для ГК «Кириллица»

МТС и диверсифицированный холдинг ГК «Кириллица» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. МТС выступит в роли системного интегратора и возьмет на себя полный цикл создания технологической инфраструктуры для ключевых активов «Кириллицы». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Во всех компаниях холдинга будет развернута отказоустойчивая среда передачи данных с использованием частных каналов связи и облачной платформы. Это позволит объединить территориально разрозненные объекты в единый управляемый контур. В качестве опорной сети доступа МТС проложит волоконно-оптические линии по технологии GPON — она обеспечит высокоскоростной доступ в интернет, подключение телевидения и масштабирование сервисов в будущем. Дополнительно будут развернуты точки широкополосной связи и сети Wi-Fi, а корпоративная телекоммуникационная среда пройдет полную модернизацию.

Для повышения эффективности управления объектами МТС внедрит геоаналитические инструменты. Они позволят на основе обезличенных данных прогнозировать загрузку площадей и оценивать эффективность их использования.

Кроме этого, планируется реализовать проект по обеспечению безопасности сотрудников и экологического мониторинга. На площадках холдинга появится многоуровневый комплекс, который включает видеоаналитику, биометрическую идентификацию и интеллектуальный контроль доступа. Экологический контур сформируют сенсорные сети, фиксирующие уровень шума и другие параметры состояния окружающей среды. Сбор данных будет вестись непрерывно, что позволит своевременно выявлять отклонения от нормативных требований.

«Группа «Кириллица» развивает бизнес в нескольких направлениях, поэтому такой структуре необходим единый сквозной технологический контур — от транспортных сетей и облачных сервисов до платформ обработки и анализа больших данных. Наше соглашение направлено на то, чтобы внедрить такой контур, создав для холдинга надежную, масштабируемую и прозрачно управляемую среду. Это масштабный проект, в котором мы выступаем не только поставщиком услуг, но и технологическим партнером по развитию бизнеса», — отметил коммерческий директор бизнес-рынка МТС Аркадий Кремнев.

«Партнерство с МТС позволит нам системно подойти к цифровизации разных направлений бизнеса Группы. Для нас важно, чтобы все проекты, входящие в наш холдинг, развивались на единой технологической базе. Мы рассматриваем это соглашение как основу долгосрочного технологического партнерства, которое поможет повысить управляемость, безопасность и эффективность наших активов», — сказал директор департамента информационных технологий ГК «Кириллица» Петр Трещалин.