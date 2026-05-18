«МегаФон» внедрит новое ядро для частных сетей

Оператор заключил соглашение с российским разработчиком ядра сети «Телкор», которое позволит расширить выбор решений для частных сетей стандартов LTE и 5G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В рамках сотрудничества «Телкор» выступит поставщиком ядра сети — ключевого элемента инфраструктуры, отвечающего за управление трафиком, аутентификацию абонентов и интеграцию с внешними сервисами. «МегаФон» потенциально может интегрировать эти решения при строительстве частных сетей для корпоративных клиентов — в случае подтверждения их соответствия техническим и бизнес‑требованиям.

Сотрудничество даст возможность гибко подбирать программное обеспечение исходя из потребностей заказчика — будь то небольшая локальная сеть предприятия или масштабная распределенная система с высокими требованиями к емкости и пропускной способности.

«Мы тестируем решения "Телкора“ в собственной лаборатории телеком‑оборудования — проводим комплексные испытания по ключевым параметрам: производительности, стабильности, совместимости с существующей инфраструктурой и уровню информационной безопасности. На каждом этапе выявляем возможные несоответствия техническим требованиям и направляем вендору замечания для устранения. По итогам успешного прохождения всех тестов решения могут быть внедрены при строительстве частных сетей. Это позволит нам формировать наиболее подходящие заказчику конфигурации — с учетом бюджета, сроков внедрения и долгосрочных планов развития телеком‑инфраструктуры», — сказал директор по продуктам корпоративного бизнеса Андрей Кузнецов.

