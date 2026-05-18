CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил интернет на родине авиаконструктора Туполева

Жители еще одного райцентра в Тверской области теперь могут без помех пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» смонтировали дополнительное телеком‑оборудование в Кимрах, благодаря чему удалось расширить покрытие сети и улучшить качество связи в жилых микрорайонах города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кимры – город в Тверской области, расположенный по обеим берегам реки Волги. Он очень популярен в среде туристов благодаря своему уникальному деревянному купеческому модерну. Также здесь проводится один из крупнейших фестивалей исторической реконструкции «Былинный берег», посвященный становлении. Волжского торгового пути.

Технические специалисты оператора установили оборудование, работающее сразу в нескольких диапазонах частот. Такое решение обеспечивает максимальное покрытие и дает достаточную емкость для обслуживания большого числа абонентов. Благодаря проведенным работам скорость передачи данных выросла до 45 Мбит/с.

Многочисленные туристы теперь смогут воспользоваться всеми цифровыми сервисами и найти на онлайн карте городские музеи, загрузить аудио гиды и узнать интересные факты про знаменитого авиаконструктора Туполева, уроженца здешних мест, и все это за считанные секунды.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

«МегаФон» активно модернизирует и расширяет сеть, обеспечивая жилые кварталы скоростным мобильным интернетом. Для качественного 4G‑покрытия популярных локаций и жилых домов мы спланировали размещение LTE инфраструктуры таким образом, чтобы ускорить мобильный интернет. После проведенных работ общие объемы интернет‑трафика абонентов в Кимрах выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал директор «МегаФона» в Тверской области Станислав Лосев.

Также цифровые изменения коснулись и сельских жителей Кимрского района. В деревнях Федоровское, Кадниково, Брехово, Федоровка инженеры «МегаФона» построили новую телеком-инфраструктуру, и теперь сельчане смогут учиться и работать удаленно, заказать доставку товаров из онлайн -магазинов, получить консультацию врачей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290