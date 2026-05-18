ITFB Group запустила платформу «Агентум ИИ» для управления ИИ-агентами

Системный интегратор ITFB Group объявил о запуске платформы «Агентум ИИ» — среды для создания, оркестрации и масштабирования мультиагентных систем на базе LLM. Решение разворачивается on‑prem или в облаке и ориентировано на банки, промышленность, ритейл и госзаказчиков. «Агентум ИИ» включен в реестр отечественного ПО (№33253 от 12.05.2026), это позволяет госсектору использовать платформу без ограничений. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

«Агентум ИИ» закрывает типовые бизнес-задачи: управление продажами (генерация follow-up, контроль воронки), ИИ-рекрутинг (поиск кандидатов, скрининг, назначение собеседований), анализ тендеров и закупок, автоматизацию документооборота, ИТ-разработку и тестирование. Встроенные агенты уже показывают результаты: сокращение расходов на подбор до 83%, снижение ручного труда тендерного отдела на 35%, падение нагрузки на продавцов по вводу данных в CRM на 60% и рост конверсии в сделку на 15%.

Платформа работает с любыми LLM — глобальными (GPT-4, Claude, Gemini, DeepSeek, Llama), так и российскими (YandexGPT, MTS AI). Поставляется на основе единовременной лицензии с передачей прав на ИС и поддержкой 24/7. В основе внедрения — методология AI RUN, основанная на мировых практиках (включая EPAM AI/Run). Она позволяет за 30 дней перейти от пилота к масштабированию с контролем ROI.

Успешные кейсы внедрения ИИ-агентов уже реализованы в финансовом секторе, промышленности, телекоме, ритейле и госсекторе.

«Агентум ИИ — это не очередная обертка над LLM, а полноценная производственная среда для агентной автоматизации. Многие компании сталкиваются с проблемой: пилоты работают, но масштабировать их и контролировать ROI не получается. Наша платформа закрывает этот разрыв за счет встроенной методологии AI RUN, широких возможностей интеграции с российскими корпоративными системами и мультиагентной оркестрации. Мы одни из немногих на рынке, кто комплексно ведёт заказчика от эксперимента до промышленного результата с круглосуточной поддержкой», — сказал Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

