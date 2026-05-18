Х5 завершила перевод касс во всех торговых сетях на собственную ИТ-систему

X5 объявила о завершении внедрения собственной кассовой системы во всех магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Решение разработано командой X5 Tech в рамках программы импортозамещения и поэтапно заменило зарубежное кассовое ПО.

Сегодня на платформе работают около 140 тыс. устройств: свыше 69 тыс. касс самообслуживания и более 70 тыс. устройств, на которых работают кассиры. Система ежедневно обрабатывает порядка 25 млн чеков.

Разработка собственного решения началась в качестве ответа на уход иностранных вендоров с российского рынка, и со временем проект превратился в полноценную единую систему для всех кассовых сценариев компании. Решение поддерживает разные типы касс — от устройств с клавиатурой до сенсорных — и интегрируется со всем необходимым оборудованием: сканерами, весами, платёжными терминалами и фискальными регистраторами.

Переход на единую кассовую систему позволяет X5 быстрее внедрять новые сервисы и масштабировать их сразу на все форматы касс. Например, функции подтверждения возраста через мессенджер Max или оплаты при помощи сервиса «Апельсин» достаточно реализовать один раз — после этого они автоматически становятся доступны как на кассах самообслуживания, так и на обычных кассах с кассиром.

На первом этапе систему внедряли на кассах самообслуживания: в сети «Перекрёсток» решение начали использовать в 2022 г., в «Пятёрочке» — в 2024 г. Затем решение масштабировали на кассы с кассирами, и к маю 2026 г. оно было полностью внедрено во всех торговых сетях X5.

Благодаря единой архитектуре объём программного кода удалось сократить почти вдвое по сравнению с предыдущим решением, при этом функциональность кассовой платформы уже превысила возможности зарубежного аналога. Унификация интерфейсов также позволяет ускорить обучение сотрудников и повысить удобство работы с кассовыми системами.

«Кассовая система — это не только пользовательский интерфейс, но и многофункциональная технологическая платформа, которая объединяет программное обеспечение, оборудование и платёжную инфраструктуру. Создание собственного решения позволило нам получить полный контроль над развитием продукта, быстрее внедрять новые функции и масштабировать их сразу на всю кассовую инфраструктуру компании», — сказал Александр Костин, управляющий директор X5 Tech.