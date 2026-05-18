«Группа Астра» и САТЕЛ заключили меморандум о технологическом партнерстве

«Группа Астра» и компания САТЕЛ подписали меморандум о расширении технологического сотрудничества. Сотрудничество компаний стартовало в 2023 г. и за прошедшее время вышло на стратегический уровень. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

За время взаимодействия партнеры реализовали ряд масштабных проектов для различных отраслей. Операционная система Astra Linux входит в состав программно-аппаратных комплексов на базе собственных решений САТЕЛ — РТУ и VizorLabs, внесенных в реестр отечественного ПО Минцифры России. Помимо этого, ОС Astra Linux Embedded используется в диспетчерских пультах СОДС РТУ — собственном оборудовании САТЕЛ, применяемом на объектах критической информационной инфраструктуры.

Подписанный меморандум закрепляет стратегический характер партнерства и определяет приоритетные направления совместной работы. В фокусе внимания компаний — совместная разработка программно-аппаратных комплексов на базе технологий «Группы Астра» и аппаратных платформ САТЕЛ, а также дальнейшее развитие продуктовой линейки САТЕЛ на базе Astra Linux Embedded. В частности, планируется выпуск новых моделей оборудования, интеграция с системами видеоаналитики и промышленными датчиками, а также разработка мобильных приложений для диспетчеров. Отдельное направление сотрудничества — обучение и сертификация специалистов, формирование штата квалифицированных инженеров, способных проектировать, внедрять и сопровождать совместные решения. Ключевым ориентиром партнерства остается импортозамещение в стратегически значимых отраслях — на объектах КИИ, в энергетике, государственном секторе и промышленности, где особенно критичны требования к информационной безопасности, надежности и технологической независимости.

«Расширение партнерства с САТЕЛ — это закономерный шаг в развитии нашего многолетнего сотрудничества. Совместные проекты на объектах показали, что связка ОС Astra Linux с оборудованием САТЕЛ способна решать задачи самого высокого уровня сложности. Меморандум открывает новый этап работы: от точечной совместимости продуктов мы переходим к совместному созданию программно-аппаратных комплексов и тиражируемых решений для стратегически важных отраслей экономики», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

«Технологическое партнерство с «Группой Астра» имеет для нас стратегическое значение. Совместимость с Astra Linux уже стала стандартом для наших ключевых решений — РТУ, VizorLabs и диспетчерских пультов СОДС РТУ. Сегодня мы делаем следующий шаг: расширяем линейку оборудования на базе Astra Linux Embedded, развиваем компетенции наших инженеров и формируем готовые отраслевые решения. Уверен, что объединение технологических возможностей наших компаний задаст высокие стандарты совместной работы и принесет ощутимые результаты уже в ближайшем будущем», — сказал Евгений Мосин, технический директор компании САТЕЛ.