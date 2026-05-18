CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Галактика» представила платформу «Сверхновая»

Компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, официально объявила о запуске платформы нового поколения «Галактика Сверхновая».

«Галактика Сверхновая» – это система, основанная на технологиях искусственного интеллекта. Эта разработка призвана в ускоренном режиме развивать корпоративные информационные системы предприятий и упрощать процесс их внедрения. Платформа отличается открытой архитектурой, что позволяет подключать любые компоненты и расширения, обеспечивая быструю адаптацию бизнеса к изменениям.

Различные ИИ-агенты встроены в рабочий процесс: они подсказывают, генерируют код, ускоряют разработку и забирают рутину. Платформа поддерживает популярные языки программирования, что облегчает интеграцию и разработку собственных приложений. В результате, специалисту достаточно поставить задачу на обычном языке, а агент уже выдаст готовое решение.

Среди преимуществ «Галактика Сверхновая»: существенное снижение расходов на наем и обучение разработчиков, сокращение цикла доработок информационных корпоративных систем и минимизация стоимости владения кодом.

Особое внимание уделено безопасности и масштабируемости: готовые решения для крупных компаний соответствуют требованиям ФСТЭК России, гарантируя надёжную защиту данных и лёгкое масштабирование системы по мере роста бизнеса. Искусственный интеллект интегрирован во все ключевые процессы платформы: ИИ-модели ускоряют принятие управленческих решений и сокращают время обработки документов до 75%, предлагая оптимальные решения на каждом этапе. Для централизованного контроля предусмотрена единая точка управления, обеспечивающая безопасность, аудит и качество данных для всей организации.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Платформа «Галактика Сверхновая» совместима с различными облачными сервисами, включая частные облака, что позволяет оптимально использовать ИТ-ресурсы и гибко настраивать инфраструктуру. Система разработана с учётом потребностей современного бизнеса: она легко интегрируется в существующий ИТ-ландшафт, минимизирует затраты на внедрение системы управления ресурсами предприятия и обеспечивает быструю миграцию.

«Мы создаем будущее ERP прямо сейчас. Наша новая платформа позволит компаниям реагировать на изменения в бизнесе в разы быстрее, повышая эффективность и конкурентоспособность. Мы не гонимся за хайпом, а идём от реальной пользы внедрения искусственного интеллекта – и это как раз тот случай. «Галактика Сверхновая» уже пилотируется в нефтегазовой сфере, в транспортном сегменте и автомобилестроении. В ближайших планах – расширение функционала и улучшение поддержки отраслевых задач. Платформа помогает предприятиям ускорить цифровую трансформацию, сохраняя удобство и привычную логику работы», – сказал Алексей Телков, генеральный директор компании «Галактика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Базис» получил премию «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290