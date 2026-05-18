«Эталон» совместно с «БФТ-Холдингом» и HRlink запустил онлайн-наем персонала

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений, и технологический партнер компания HRlink внедрили в группе «Эталон» специализированный модуль для онлайн-трудоустройства Start Link. Благодаря внедрению сервиса процесс оформления сотрудников стал быстрее. Цифровой контур объединил рекрутеров, кадровиков, службу безопасности и соискателей. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Решение переводит в электронный формат процессы оформления на работу, что позволяет ускорить наем персонала и снизить нагрузку на HR-подразделения.

«Эталон» ежегодно открывает более 3000 вакансий. До запуска проекта оформление каждого нового сотрудника сопровождалось бумажным документооборотом и высокой нагрузкой на кадровые службы. Кроме того, существовали риски ошибок при ручном внесении данных.

Сервис Start Link от компании HRlink входит в портфель партнерских продуктов «БФТ-Холдинга». Ранее в «Эталоне» была внедрена платформа КЭДО HRlink, интегрированная с «1С» и работающая на собственных серверных мощностях компании. Новый модуль дополнил ИТ-инфраструктуру.

Сегодня связка платформы с модулем Start Link объединяет всех участников найма в единый контур. Рекрутер отправляет кандидату ссылку на анкету. Кандидат заполняет ее, дает согласие на обработку персональных данных, после чего служба безопасности проводит проверку. При одобрении рекрутер формирует оффер. Кандидат с любого устройства загружает фото или сканы документов. Система автоматически распознает ключевые данные, включая рукописные элементы на изображениях. Благодаря интеграции Start Link с «1С» кадровая служба получает уже заполненную карточку сотрудника без ручного ввода.

Результаты внедрения время на прием и оформление одного сотрудника сократилось; полностью исключена бумажная рутина на этапе найма; обеспечено соблюдение 152-ФЗ при сборе и обработке персональных данных; минимизированы риски потери документов и ошибок при передаче информации между подразделениями.

Проект стартовал в ноябре 2025 г. и был завершен в марте 2026 г. В настоящее время сервис масштабируется на все дочерние структуры «Эталона». В едином цифровом контуре работают руководители, сотрудники на объектах и в офисах, рекрутеры, кадровые специалисты, служба безопасности и отдел воинского учета.

«Специфика девелопмента – постоянная потребность в кадрах: несколько тысяч приемов на работу в год. Ручной обмен документами тормозил процесс. Сервис Start Link позволил перевести взаимодействие с кандидатом в электронный формат и автоматически передавать данные в учетную систему. Время оформления сотрудника сократилось в разы, а нагрузка на кадровые службы заметно снизилась. Наем из рутинной операции превратился в управляемую бизнес-функцию», — сказал Владимир Османкин, директор департамента подбора и обучения персонала группы «Эталон».