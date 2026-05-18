ДАТАРК: средняя нагрузка в модульных ЦОД для ИИ выросла почти в три раза

В запросах на модульные ЦОД для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта средний уровень максимальной нагрузки на стойку уже превышает 80 кВт. Это в 2,6 раза выше значений, которые фигурировали в HPC-проектах в 2025 г. (около 30 кВт на стойку). Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК.

В отдельных случаях заказчики запрашивают инфраструктуру с мощностью до 200 кВт на стойку. К такому выводу пришли представители ДАТАРК, проанализировав пул HPC-проектов с января по апрель 2026 г.

По данным ДАТАРК, основной спрос на высокоплотные модульные ЦОД формирует финансовый сектор: на банки приходится более 50% всех запросов. Еще 38% составляют операторы коммерческих ЦОД. Доля компаний нефтегазового сектора достигает 12%.

«Заказчики рассматривают подобную инфраструктуру прежде всего для задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, компании планируют использовать HPC-кластеры для параллельной обработки объемных массивов данных. Среди сценариев применения — промышленное проектирование, математическое моделирование и геологоразведка», — сказал руководитель группы пресейла ДАТАРК Игорь Панкрашкин.

Рост плотности вычислений меняет и требования к инженерной инфраструктуре. Если раньше для HPC-проектов было достаточно технологий воздушного охлаждения, то сейчас появились реальные запросы на внедрение систем прямого жидкостного охлаждения (Direct-to-Chip) и иммерсионных (погружных) систем охлаждения.

В компании также отмечают, что рынок модульных ЦОД сохраняет положительную динамику: по оценке ДАТАРК, спрос на такие решения в России растет примерно на 20% в год. При этом HPC-сегмент развивается быстрее — количество запросов на высокопроизводительную инфраструктуру за год увеличилось на 30%.

