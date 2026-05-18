«Авито Работа»: 59% россиян уже осваивают навыки работы с ИИ

Эксперты «Авито Работы» опросили 10 тыс. россиян и выяснили, что уже большинство (59%) опрошенных осваивают навыки работы с ИИ, причем в возрастной группе 18–24 лет этот показатель достигает 73%, а среди респондентов 25–34 лет — около 65%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Навыки работы с искусственным интеллектом все чаще упоминаются в требованиях работодателей. По данным аналитиков, за первые четыре месяца 2026 г. количество вакансий с упоминанием ИИ-компетенций в офисных профессиях выросло более чем в 1,6 раза (+67% год к году). При этом количество откликов на такие предложения увеличилось более чем в полтора раза (+56%).

ИИ уже давно стал виртуальным помощником не только в личных делах, но и в рабочих процессах. Так, регулярно используют нейросети в рабочих задачах 28% опрошенных в возрасте 18–24 лет, 23% — в группе 25–34 лет, 21% — среди 35–44-летних и 18% — в возрасте 45–54 лет. Технологии ИИ применяют на работе и респонденты старше 55 лет: около 15% из них регулярно обращаются к ИИ при выполнении рабочих задач.

При этом мотивация к освоению новых инструментов заметно различается в зависимости от возраста. Любопытство к новым технологиям больше всего подтолкнуло к изучению ИИ респондентов пенсионного возраста (56%), в то время как среди молодежи 18–24 лет этот пункт отметили 45%. При этом представители молодого поколения активнее начинали обучение работе с нейросетями из-за желания автоматизировать рутинные процессы (27%). Столько же (27%) респондентов 18–24 лет добавили, что внедрение ИИ в профессии повышает значимость креативности и постановки задач, а также усиливает ценность аналитического мышления.

«Навыки работы с ИИ постепенно становятся частью повседневной профессиональной подготовки, особенно среди молодых специалистов. При этом сотрудники рассматривают ИИ не только как новую технологию, но и как практический инструмент для ускорения рабочих процессов, автоматизации рутинных задач и повышения собственной эффективности. Одновременно растет и запрос бизнеса на специалистов, которые умеют быстро адаптироваться к новым цифровым инструментам и применять их в ежедневной работе. Так, в январе-апреле заметно увеличилось число вакансий с навыками ИИ в Свердловской (+106% год к году) и Челябинской (+78%) областях», — отметил Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

