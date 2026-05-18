15 регионов России начнут применять технологии генеративного ИИ в медицине, образовании и безопасности городов для роста качества жизни

Сразу несколько регионов России планируют развитие передовых ИИ-технологий для удобства и комфорта жителей. Инновации могут применяться в медицине, образовании и сфере безопасности. Соглашения об этом Сбербанк, группа компаний ЦРТ и региональные министерства цифрового развития. Изменения запланированы в 15 субъектах России: Калужской, Ярославской, Свердловской, Мурманской, Кемеровской, Белгородской, Новосибирской, Воронежской, Саратовской, Курской, Липецкой, Оренбургской и Курганской областях, а также в Красноярском и Хабаровском крае. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Особое внимание уделяется созданию комфортной и безопасной городской среды. В городах рассматривается развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения и анализа ситуаций — это поможет оперативно реагировать на нештатные ситуации, повысить уровень защищенности общественных пространств и сделать улицы по-настоящему безопасными для жителей.

Будет рассмотрен вопрос преобразования сферы государственных и муниципальных услуг. Голосовые помощники и чат-боты на базе технологий генеративного искусственного интеллекта «ГигаЧат» могут помочь автоматизировать обработку обращений граждан, оперативно предоставляя справочную информацию.

Не останется без внимания и медицинская сфера: будет обсуждаться взаимодействие по использованию речевых технологий для повышения эффективности и доступности медпомощи в регионах. Врачи смогут протестировать системы автоматического заполнения документации с использованием ИИ-технологий, которые выполняют рутинную работу, высвобождая время для приема пациентов и общению с ними. В больницах также рассмотрят развитие специализированных систем поддержки принятия врачебных решений — это поможет медикам ставить более точные диагнозы и выбирать оптимальные схемы лечения.

Еще одно направление сотрудничества — развитие образовательных проектов и кадрового потенциала регионов в области инновационных технологий. Стороны планируют участвовать в экспертных и консультационных советах по вопросам цифровой трансформации.

Алексей Козырев, вице-президент, директор департамента управления программой «ГосТех» Сбербанка: «Мы запускаем работу в целом ряде регионов, но с общими задачами: сделать государственные сервисы удобнее, безопасность — крепче, а медицину — быстрее. Сервисы "Сбера" и его партнера группы компаний ЦРТ помогут местным командам вывести цифровое развитие на новый уровень. Люди смогут получить удобные и простые сервисы, а регионы — современные отечественные решения».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Группа ЦРТ разрабатывает передовые технологические решения для государственного сектора более 35 лет, непрерывно реагируя на актуальные запросы и тренды. Удалось накопить уникальную экспертизу в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, видеоаналитики, реализовать множество масштабных комплексных проектов с глубоким пониманием инфраструктуры и специфики. Актуальный запрос государственного сектора сегодня — внедрение передовых решений на основе генеративного искусственного интеллекта, и мы консолидируем усилия в этой области. Команда ЦРТ готова делиться опытом, в синергии с региональными министерствами цифрового развития и "Сбером" внедрять самые современные сервисы с использованием генеративного искусственного интеллекта для обеспечения комфорта и безопасности жителей регионов нашей страны».