Свой магазин приложений: «Группа Астра» выпустила Astra Store для корпоративного рынка

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, объявляет о коммерческом релизе Astra Store — корпоративного магазина приложений для работы с Linux и Windows-программами на базе операционной системы Astra Linux. Продукт предназначен для предприятий, государственных структур и образовательных учреждений, которые находятся в процессе миграции на отечественное программное обеспечение или уже работают в экосистеме Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра» .

Astra Store — это централизованная платформа для управления жизненным циклом программного обеспечения в корпоративной среде. Продукт объединяет витрину самообслуживания для сотрудников, инструменты администрирования для ИТ-служб и встроенный конвейер проверки безопасности приложений.

Для сотрудников предусмотрен режим самообслуживания: пользователи самостоятельно устанавливают необходимые программы из каталога без участия ИТ-службы — это сокращает время на согласование и установку приложений в два раза. Таким образом, Astra Store существенно снижает нагрузку на ИТ-службу и ускоряет работу всей организации.

Магазин поддерживает установку Linux-приложений в форматах .deb и .flatpak, а также Windows-приложений через модуль Astra Wine. Каталог включает open source и вендорское ПО, а также продукты экосистемы «Группы Астра». Все приложения проходят многоуровневую проверку: тестирование на вирусы, статический анализ, контроль целостности пакетов и проверку на уязвимости по CVE-базам.

Astra Store ориентирован на три ключевых сегмента рынка. Крупные корпоративные и государственные заказчики с закрытым контуром получают решение в формате on-premises. Для среднего и малого бизнеса предусмотрен вариант SaaS на базе Astra Cloud. Отдельная конфигурация разработана для организаций сферы образования. Продукт совместим со всеми версиями Astra Linux начиная с 1.8.7 и поддерживает развертывание на ПК, ноутбуках, VDI и мобильных устройствах.

Продукт позволяет администраторам централизованно управлять доступом к ПО: формировать профили пользователей, разграничивать права на установку приложений, контролировать используемое в компании программное обеспечение и планировать закупку лицензий на основе аналитических данных. Встроенные дашборды и инструменты бизнес-аналитики позволяют принимать решения об управлении ИТ-инфраструктурой на основе данных.

Цифровизация

Платформа интегрируется с корпоративными каталогами AD/LDAP, поддерживает сквозную SSO-авторизацию, подключение собственных репозиториев заказчика через API, а также интеграцию с ITSM- и SCCM-системами.

«Astra Store — это ответ на реальный запрос рынка. Корпоративным заказчикам, которые работают на Astra Linux или переходят на отечественное ПО, нужен надежный, безопасный и удобный инструмент для управления программным обеспечением, который органично встраивается в существующие корпоративные процессы. Мы создали продукт, который дает корпоративным заказчикам привычный уровень удобства и контроля над ПО — уже в российской инфраструктуре. Astra Store — это не просто магазин приложений, а инфраструктурное решение, которое помогает бизнесу контролировать ПО, снижать издержки и уверенно двигаться к технологической независимости», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Astra Store разработан с учетом требований российского законодательства в сфере информационной безопасности. Платформа обеспечивает полный контроль и логирование событий, поддерживает разграничение ролей — включая отдельные роли для блока ИБ и технической поддержки, — а также гарантирует целостность операционной системы при установке приложений. Продукт уже направлен на включение в реестр отечественного ПО Минцифры России.

