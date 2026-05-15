SpaceWeb выяснил, почему сайты малого бизнеса стали реже выходить из строя

Небольшие интернет-магазины и онлайн-ресурсы теперь реже показывают ошибки в час-пик. Компании начали подключать сервисы балансировки нагрузки на этапе запуска проекта и до масштабирования, а не после сбоя — именно поэтому сайты стали реже выходить из строя при резком росте трафика. К такому выводу пришли в хостинг-провайдере SpaceWeb, проанализировав статистику использования облачных балансировщиков нагрузки в компании за последние три года. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Цифры говорят сами за себя — в 2024 и 2025 гг. количество активных услуг балансировки у клиентов SpaceWeb оставалось примерно на одном уровне. А в апреле 2026 г. показатель вырос на 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании отмечают: даже небольшие веб-проекты теперь учитывают не только цену инфраструктуры, но и ее устойчивость к сбоям, росту посещаемости и резким всплескам трафика.

По данным SpaceWeb, пользователи почти поровну выбирают два основных алгоритма распределения трафика. Алгоритм Least Connection, когда запрос идет на менее загруженный сервер, используют 55% клиентов. А Round Robin — последовательное распределение по очереди — 45%. Такая структура показывает, что компании переходят от простого равномерного распределения к более гибким сценариям, где важна реальная загрузка узлов.

Чаще всего балансировку подключают для веб-проектов. На защищенный протокол HTTPS приходится 35% настроек — это стандарт для любых сайтов, где важна безопасность данных. Еще 25% занимает обычный HTTP, который до сих пор используют для простых веб-ресурсов. Оставшиеся 15% — это TCP, подходящий для API, мессенджеров и игр. Что касается дополнительных настроек, keep-alive (механизм, который не разрывает соединение после загрузки страницы и экономит ресурсы сервера) включают 24% клиентов. Многие веб-мастера только начинают внедрять балансировку, но сам рост услуги подтверждает тренд: готовность к нагрузкам становится нормой даже для небольших проектов.

«Балансировщик перестает быть инструментом только для крупных высоконагруженных проектов. Его все чаще подключают интернет-магазины, SaaS-сервисы и веб-студии, которые заранее закладывают возможность роста и устойчивость к пиковым нагрузкам. Для таких проектов балансировщик становится не дополнительной опцией, а базовым элементом облачной архитектуры», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

