Подготовлен новый инструмент для установки и обновления серверных продуктов КБ «Панорама» на базе Docker Registry

Специалистами КБ «Панорама» развернуто централизованное хранилище контейнеров Docker Registry. Новая инфраструктура позволяет командам разработки, тестирования и эксплуатации работать с единым внутренним репозиторием Docker-образов. Это дает возможность ускорить процессы сборки, доставки и развертывания приложений. Репозиторий содержит образы продуктов: GIS WebServer SE, GIS WebService SE, Imagery Service SE и ГИС «Сервер». Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Использование собственного Docker Registry помогает в решении сразу нескольких задач. Прежде всего, это централизованное хранение контейнерных образов: все актуальные версии сервисов теперь находятся в одном защищенном месте и доступны для внутренних команд. Это снижает зависимость от внешних публичных репозиториев и повышает стабильность процессов разработки и релизов. Кроме того, внутренний Docker Registry позволяет обеспечить контроль версий и прозрачность поставки программного обеспечения. Разработчики могут хранить проверенные и утвержденные образы, использовать единые теги, возвращаться к предыдущим версиям и поддерживать воспроизводимость окружений. Еще одно важное преимущество - безопасность. Размещение Registry внутри корпоративного контура упрощает контроль доступа, аудит использования образов и соблюдение внутренних требований по хранению и распространению программных компонентов.

Наличие выделенного хранилища повышает производительность и удобство CI/CD-процессов. Системы сборки и доставки получают быстрый доступ к локальным образам, что сокращает время публикации и развертывания сервисов. Использование собственного Docker Registry — это шаг к более управляемой, безопасной и устойчивой контейнерной инфраструктуре компании, которая позволит ускорить выпуск новых версий продуктов и повысить надежность внутренних сервисов.

