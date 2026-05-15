Новый метод контроля остаточных напряжений повысит надежность лопаток авиационных двигателей

Учкные Сколтеха провели сравнительное исследование двух методик оценки остаточных напряжений в аэрокосмическом титановом сплаве ВТ6 (Ti-6Al-4V), который применяют для изготовления лопаток компрессоров авиационных двигателей. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Работа демонстрирует комбинированное использование ионных пучков галлия (Ga⁺) и ксенона (Xe⁺) в рамках метода микро-кольцевого ионного травления (МКИТ), что позволяет надежно определять остаточные напряжения в критически важном для инженерии мезомасштабном диапазоне от 0,05 до 0,5 мм. Результаты имеют прикладное значение для аэрокосмической отрасли, биомедицинского приборостроения, микроэлектроники и аддитивных технологий, где контроль остаточных напряжений на мезомасштабном уровне определяет целостность и долговечность деталей.

Остаточные напряжения, возникающие в материалах после обработки или эксплуатации, напрямую влияют на усталостную прочность и надёжность конструкций. Однако их экспериментальное определение остаётся сложной задачей: традиционные макроскопические методы (рентгеновская дифракция, сверление отверстий с использованием тензометрии или цифровой оптической спекл-интерферометрии) работают на масштабах миллиметров, а передовые микроскопические подходы (МКИТ на основе Ga⁺) охватывают лишь единицы микрометров. «Слепой зоной» для исследователей долгое время оставался промежуточный мезомасштаб (0,05–0,5 мм), где наблюдается сильное влияние микроструктуры на градиенты напряжений.

Под руководством профессора Александра Корсунского, главы Лаборатории иерархически структурированных материалов (ЛИСМ) Центра инженерных систем и наук «Сколтеха», коллектив ученых применил методику микро-кольцевого ионного травления с цифровой корреляцией изображений (МКИТ / FIB-DIC), использовав различные ионные пучки. Старший научный сотрудник лаборатории Евгений Статник, ведущий автор исследования: «Использование плазменного источника ксенона позволяет увеличить размер зоны зондирования с 5–20 мкм (Ga⁺) до 50–80 мкм (Xe⁺), что позволяет определять напряжения типа I и II по классификации Давиденкова — то есть к усредненным по множеству зерен значениям, критически важным для прогнозирования поведения инженерных компонентов».

Исследователи провели серию экспериментов на образцах сплава ВТ6 после трехточечного пластического изгиба. Микроструктурный анализ методом дифракции обратно рассеянных электронов (ДОРЭ / EBSD) показал отсутствие выраженной текстуры и средний размер зёрен α-фазы ~9,4 мкм, что сделало материал идеальной платформой для статистического анализа. Результаты показали, что данные, полученные с использованием сфокусированного ионного пучка на основе Ga⁺ и Xe⁺, согласуются между собой: определенные остаточные напряжения лежали в диапазоне от –500 до +500 МПа.

Ключевым методическим вкладом работы стал оригинальный «эксперимент-матрешка»: внутри предварительно сформированного ксеноновым ионным лучом мезомасштабного кольца было выполнено микрокольцевое фрезерование ионным пучком галлия.

«Этот подход предоставил прямое экспериментальное подтверждение иерархической природы остаточных напряжений: “крупный” зонд Xe⁺ усредняет мелкомасштабные флуктуации, тогда как “малый” зонд Ga⁺ выявляет локальные вариации, связанные с морфологией зёрен и дислокационной структурой. Мы показали, что можем целенаправленно выбирать масштаб зондирования в соответствии с конкретными научными и инженерными задачами», — сказал Александр Корсунский, научный руководитель исследования и изобретатель оригинальной методики МКИТ.

Дополнительно исследователи установили корреляцию между величиной остаточных напряжений и локальной твёрдостью, измеренной методом наноиндентирования. Это открывает возможности для неразрушающей экспресс-оценки напряжённого состояния по картированию твёрдости материала.

Разработанная методика создает основу для интеграции малонарушающих (МКИТ / FIB-DIC) и неразрушающих (рентгеновская дифракция, ультразвуковая томография) подходов в единую многоуровневую систему диагностики внутреннего напряжённо-деформированного состояния в материалах. Таким образом, новый подход способствует дальнейшему повышению ресурса деталей авиационных двигателей и обеспечению технологического лидерства в этой важнейшей отрасли. Важность этого направления отражена в дальнейшей поддержке работ в Лаборатории Иерархически Структурированных Материалов в рамках нового гранта РНФ 26-19-00651.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России № 075-15-2024-552 на реализацию крупных научных проектов в приоритетных направлениях научно-технологического развития.