«М.Видео» начинает продажи телевизоров General Electronics белорусского производства с операционными системами YaOS и «Салют ТВ»

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой линейки телевизоров General Electronics. В ассортименте представлены модели с поддержкой технологий QLED и 4K UHD, а также с интеграцией российских Smart TV-систем YaOS от Яндекса и «Салют ТВ» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Новая линейка уже доступна в магазинах и онлайн-каналах продаж «М.Видео». Покупателям предлагаются модели с диагоналями от 24 до 55 дюймов — от компактных решений для кухни, спальни или дачи до полноценных телевизоров для домашнего кинотеатра и мультимедийных зон. Стоимость устройств составляет от 6 тыс. до 30 тыс. руб. в зависимости от диагонали, типа матрицы и используемой TV-платформы.

В линейку вошли модели General Electronics GE24LHN0, GE32LFN0 и GE43LFN0 с классическими LED-экранами, а также телевизоры GE50LQY2, GE55LUY2 и GE55LQY2 с поддержкой технологии QLED. Дополнительно покупателям доступны модели на платформе «Салют ТВ», включая GE24LHS1p5, GE55LUS2 и GE55LQS2.

Телевизоры оснащены современными матрицами с поддержкой разрешения 4K UHD, обеспечивающими высокую детализацию изображения. QLED-модели используют технологию квантовых точек, которая позволяет добиться более высокой яркости, насыщенной цветопередачи и глубокого уровня черного цвета. Устройства также поддерживают широкий угол обзора без заметного искажения оттенков и контрастности.

Модели на базе операционной системы YaOS от «Яндекса» поддерживают ИИ-ассистента Алису, голосовое управление телевизором и устройствами умного дома, а также предлагают широкий выбор фильмов, сериалов и развлекательного контента. Пользователям доступны сервисы Яндекса — включая Кинопоиск, Яндекс Музыку и другие. Телевизоры на платформе «Салют ТВ» полностью интегрированы с ИИ-помощником «ГигаЧат», что позволяет облегчить поиск фильма и сделать персонализированные подборки. Пользователи оценят сквозной поиск сразу по всем онлайн-кинотеатрам, возможность настройки безопасного детского профиля и поиск фильмов по неточным запросам.

В зависимости от модели устройства поддерживают Dolby Digital для более объемного звучания, Bluetooth-подключение беспроводной акустики и аксессуаров, а также воспроизведение контента с USB-накопителей. Телевизоры совместимы с популярными форматами видеофайлов, включая MKV, MOV и MP4.

Новая линейка ориентирована на массовый сегмент и сочетает современные Smart TV-функции, поддержку российских цифровых экосистем и доступную стоимость. Локальное производство в Минске позволяет обеспечивать контроль качества на всех этапах производства, оптимизировать логистику и поддерживать конкурентные цены на устройства. Каждый продукт General Electronics проходит тщательную разработку и строгие испытания — от выбора компонентов до дизайна, чтобы техника служила долго, радовала функциональностью и гармонично вписывалась в интерьер. Обеспечена надежная сервисная поддержка и гарантийное обслуживание в странах ЕАЭС (Белоруссия, Россия).

Отдельно в линейке представлены и телевизоры без функции Smart TV — модели General Electronics GE24LHN0, GE32LFN0 и GE43LFN0 с HD и Full HD-разрешением. Такие устройства подойдут для дачи, кухни, гостиниц, съемного жилья или в качестве второго телевизора в доме. Они ориентированы на покупателей, которым важны базовые функции, простота использования и доступная стоимость без переплаты за дополнительные сервисы.

