«ЛокоТех» внедряет цифровую аналитику состояния колесных пар локомотивов

Компания «ЛокоТех» разработала специализированное программное обеспечение по интеграции данных, поступающих от цифровых профилометров, в ключевую для компании автоматизированную систему управления «Сетевой график» (АСУ СГ).

В настоящее время осуществляется опытная эксплуатация данного функционала. Результаты измерения колёсных пар, выполненные лазерными профилометрами, автоматически передаются в единую информационную систему в режиме онлайн. В ней аккумулируются данные о состоянии колёсных пар с привязкой к серии и индивидуальному номеру каждого локомотива.

Лазерные цифровые профилометры, которые компания внедряет с 2025 г. – современная альтернатива классическим механическим средствами измерения, которые отличаются более высокой точностью. Замер ширины гребня и поверхности катания бандажей колесных пар – важная процедура для обеспечения безопасности движения поездов, которая проводится при техобслуживании локомотивов в сервисных депо, поскольку геометрические параметры элементов колёсной пары напрямую влияют на степень ее устойчивости. В процессе эксплуатации из-за трения возникает естественный износ, профиль меняет форму, возникает необходимость в обточке. После нескольких таких процедур гребень истончается и бандаж нуждается в замене, для этого также важно контролировать его ширину.

Набор статистических параметров, который аккумулируется в АСУ СГ и данные о фактическом износе колесной пары позволяет в автоматическом режиме прогнозировать время, оставшееся до очередной обточки. Также на основании математических расчетов система определяет причины, которые привели к необходимости предыдущей обточки. В случае, если выявлена разница диаметров колесных пар в одной в секции, либо достигнут минимально допустимый диаметр бандажа, система формирует рекомендации по замене колесной пары, а также определяет пробег в километрах, оставшийся до достижения критических параметров.

«Положительные результаты опытной эксплуатации системы подтверждают, что в ближайшем будущем она поможет оптимизировать планирование работ: формировать графики обточки в рамках обслуживания ТО-4 и замены колёсных пар с учётом текущей загрузки сервисных локомотивных депо и имеющихся ресурсов. Использование единой системы даст руководству предприятий оперативный доступ к актуальной информации о качестве проводимого ремонта и текущем состоянии колёсных пар», – сказал главный инженер компании «ЛокоТех» Евгений Баранов.

импортонезависимость

Баранов уточнил, что в ближайшие годы «ЛокоТех Сервис» совместно с заказчиком – РЖД планирует расширить зону применения цифровых средств измерения, интегрировав их во все ключевые сервисные и эксплуатационные локомотивные депо. Планируется разработать мобильные приложения для оперативного доступа специалистов к данным о состоянии колёсных пар прямо на рабочих местах.

На сегодняшний день приобретено порядка 60 мобильных цифровых средств измерения колесных пар для использования работниками сервисных депо «ЛокоТех-Сервис» и инспекторами по приемке локомотивов РЖД, продолжают формироваться планы дальнейших закупок. Лазерные профилометры применяются в депо Тында, Чита, Тюмень, Лиски, Тимашевск-Кавказский и других. Также заказчиком приобретено 4 стационарных автоматизированных диагностических комплекса «Панопта», предназначенных для бесконтактного обмера геометрических параметров колёсных пар во время движения. Комплексы установлены на пунктах технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) Лужская в Усть-Луге, Максим Горький в Волгограде, Мичуринск в Пензе и 9 километр в Краснодаре. Поступающие от них данные могут использоваться сотрудниками сервисной компании. Вся техника произведена белорусской компанией «Рифтек», 90% комплектующих составляют компоненты, изготовленные в России и Белоруссии.

Интеграция передачи данных от лазерных профилометров в АСУ СГ заложила основу для перехода к предиктивному обслуживанию — модели, при которой ремонт выполняется заблаговременно, исходя из фактического состояния оборудования.

