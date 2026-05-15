LDM подтвердила высокую производительность CSP-платформы: 7 млн документов в день и эталонная масштабируемость

Компания LDM (ИТ-холдинг Lansoft), разработчик комплексной платформы для управления корпоративным контентом, провела серию нагрузочных испытаний LDM.CSP. Специалисты смоделировали высокую промышленную нагрузку и доказали, что система способна гарантировать стабильную работу, предсказуемую производительность и минимальные риски сбоев при масштабировании бизнеса. Об этом CNews сообщили представители LDM.

Ключевая задача тестирования – изучить поведение CSP-платформы LDM в ходе выполнения таких основных пользовательских операций, как создание, загрузка, чтение и поиск документов. Испытания проводились в конфигурации «один экземпляр сервиса» с последующим горизонтальным масштабированием в среде Kubernetes. Эксперты оценивали пропускную способность, время отклика и устойчивость решения.

Тестирование подтвердило, что микросервисная архитектура LDM.CSP демонстрирует строго пропорциональный рост производительности по мере добавления ресурсов: 10 базовых узлов обеспечивают скорость отклика в 150 операций в секунду, 20 базовых узлов – 300 операций в секунду. Это значит, что ИТ-директора могут математически точно прогнозировать нагрузку на инфраструктуру и наращивать вычислительные мощности в любой момент без остановки работы пользователей.

В рабочем диапазоне нагрузок система продемонстрировала нулевой уровень ошибок. Даже при превышении пиковых значений LDM.CSP не «падает», а лишь увеличивает время отклика, сохраняя непрерывность бизнес-процессов. Минимальное потребление ресурсов одним экземпляром сервиса подтверждает высокую плотность полезной нагрузки на единицу «железа». Благодаря этому обработка миллиардов объектов в год требует минимальных инвестиций в ИТ-инфраструктуру, что кратно снижает совокупную стоимость владения (TCO).

Один экземпляр LDM.CSP способен выполнять десятки пользовательских операций в секунду. При этом даже использование сложных атрибутивных политик доступа (ABAC) не создает узких мест – права рассчитываются мгновенно, в отличие от устаревших решений.

Рамазан Салпагаров, директор по развитию платформы LDM: «Наша архитектура создавалась как зрелое промышленное решение. Результаты нагрузочного тестирования подтвердили: LDM.CSP предлагает бизнесу возможность масштабироваться плавно и без рисков. Предсказуемое поведение под нагрузкой и линейный рост производительности – это именно то, что нужно компаниям для уверенного планирования цифровой трансформации без избыточных инвестиций в ИТ-инфраструктуру».