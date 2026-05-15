«ДОМ.РФ Технологии» продолжит оценку цифровой зрелости в регионах

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) продолжает системную работу по оценке цифровой зрелости девелопмента в российских регионах. ИТ-компания ДОМ.РФ выступает ключевым координатором внедрения отраслевых цифровых решений.

Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Лукьянов на сессии «Строим будущее: цифровая трансформация строительной отрасли» XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Как отметил в ходе сессии Александр Лукьянов, после старта пилотных проектов в Республике Чувашия и Самарской области, следующими для проведения оценки цифровой зрелости в 2026 году станут Нижегородская, Ленинградская, Курская области, а также Санкт-Петербург. На основе полученных данных в 2027 году предлагается сформировать первый федеральный рейтинг цифровизации регионов в сфере жилищного строительства, а также будут сформированы предложения по созданию дополнительных стимулов для развития отрасли.

Параллельно «ДОМ.РФ Технологии» развивает маркетплейс цифровых решений, на котором уже доступно более 200 отечественных продуктов, прошедших верификацию по стандартам ДОМ.РФ. Платформа покрывает все этапы девелоперского цикла: от градостроительного планирования до эксплуатации объектов, включая проектирование, строительство, продажи и маркетинг. Для каждого региона предусмотрен индивидуальный пакет поддержки, включающий обучение специалистов цифровым компетенциям.

«Оценка цифровой зрелости — это основа для выстраивания адресной стратегии цифровизации в каждом субъекте. Мы видим высокий интерес со стороны регионов и готовы предоставлять не только аналитику, но и практические инструменты: от внедрения ТИМ и ИИ до обеспечения кибербезопасности. Нашей командой уже реализовано более 50 комплексных проектов цифровизации, и с каждым новым регионом мы усиливаем системный подход к трансформации всей отрасли», — прокомментировал Александр Лукьянов, генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии».

Цифровая трансформация, по данным ДОМ.РФ, позволяет решать ключевые задачи отрасли: сокращать инвестиционно-строительный цикл, снижать количество ошибок и оптимизировать бюджеты проектов.

Рекламаerid:2W5zFJHZKJ1Рекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

