CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«1С-Рарус» внедрил кадровый электронный документооборот для 1 800 сотрудников заводов Solopharm

«1С-Рарус» перевел HR-процессы фармацевтического производителя в единый цифровой контур. Использование сервиса «1С:Кабинет сотрудника», интегрированного с ERP-системой предприятия, вдвое ускорило оформление основных кадровых документов и значительно сократило трудозатраты службы персонала и линейных руководителей. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Solopharm (ООО «Гротекс») – системообразующее предприятие фармацевтической отрасли России. Компания выпускает почти 300 лекарственных препаратов, медицинских изделий и БАДов – для сохранения здоровья и качества жизни людей.

На нескольких производственных площадках предприятия работают более 1,8 тыс. человек, включая более 240 удаленных коммерческих и «полевых» сотрудников в регионах — более чем в 70 городах присутствия.

До внедрения КЭДО кадровые процессы в компании велись преимущественно на бумаге, что приводило к задержкам, долгому прохождению согласований и росту операционных затрат на фоне быстрого увеличения штата и географической распределенности персонала. Переходу на электронный кадровый документооборот также способствовали строгие регуляторные требования к фармотрасли.

При выборе решения для КЭДО рассматривали несколько вариантов решений и подрядчиков. В итоге руководство предприятия остановилось на использовании «1С:Кабинет сотрудника» — сервис наиболее соответствовал требованиям по функциональности, масштабируемости и интеграции с действующей системой. Исполнителем проекта выбрали компанию «1С-Рарус», с которой у Solopharm уже был многолетний опыт сотрудничества: специалисты хорошо знали архитектуру системы, бизнес-процессы и специфику фармпроизводства заказчика.

Сначала команда ИТ-партнера обследовала и оптимизировала действующие кадровые процессы для перехода на электронный формат. Затем обновили шаблоны кадровых документов для использования в электронном виде, убрали необязательные реквизиты (например, подпись сотрудника об ознакомлении с приказами на отпуск и приказами о премии).

Параллельно совместная проектная команда подготовила организационные изменения: разработали необходимые локальные нормативные акты и актуализировали действующие, чтобы переход на КЭДО был юридически значимым и полностью законным.

На предприятии создали группу амбассадоров — несколько человек от каждого подразделения, которые первыми начали работать в новом сервисе. Так внутри компании накапливали экспертизу и формировали компетенции по работе в КЭДО. К концу марта 2026 г. к сервису подключили 602 сотрудника из 55 подразделений. ИТ-часть проекта уже завершена, основной запуск для заводов запланирован на осень 2026 года, а полный организационный переход — до конца 2026 г.

Результаты проекта

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

Скорость и эффективность коммуникаций между сотрудниками и службой персонала выросла в несколько раз. Длительность операций по приему сотрудника сократилась на 50%, по оформлению отпуска — на 80%, командировки — на 60%.

Централизованный сбор, обработка и контроль кадровых процессов обеспечили быстрое формирование управленческой и регламентированной отчетности по персоналу — ускорение порядка 15%.

Настроен контроль сроков и процессов подписания документов как со стороны сотрудников, так и со стороны руководителей подразделений, что уменьшило число задержек и исправлений и позволило сократить операционные и административные расходы на 5%.

Благодаря доступу к личным документам через мобильное приложение и веб-кабинет сотрудники сами заполняют и отправляют значительную часть документов, а компания экономит на бумаге, печати и пересылке, снижая расходы на материальные ресурсы примерно на 5%.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

Внедрен автоматический контроль соблюдения ТК России при оформлении отпусков, что снижает риск ошибок и доначислений, дополнительно поддерживая экономию трудозатрат и управленческих ресурсов.

Зинченко Светлана Евгеньевна, руководитель службы персонала ООО «Гротекс»: «Вместо разрозненных бумажных процессов появился единый цифровой контур, который связал всех сотрудников в общее кадровое пространство. Команда "1С-Рарус" при проработке принципов КЭДО учла специфику фармпроизводства — от требований GMP до работы смен на линиях, — поэтому система органично вписалась в нашу реальность. Контроль всех этапов подписания документов дал возможность точно определять ответственный отдел или исполнителя, выявлять задержки и вовремя реагировать на возникающие трудности. Сотрудники подписывают документы с любого устройства, и это заметно повышает удобство и качество работы с персоналом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Прибыль производителя микроэлектроники, радаров и средств связи рухнула почти в три раза

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Уникальный российский производитель искусственных сапфиров для электроники собрался банкротиться

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Астра» заплатит полмиллиарда за российскую платформу для управления Kubernetes

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290