«1С-Рарус» внедрил кадровый электронный документооборот для 1 800 сотрудников заводов Solopharm

«1С-Рарус» перевел HR-процессы фармацевтического производителя в единый цифровой контур. Использование сервиса «1С:Кабинет сотрудника», интегрированного с ERP-системой предприятия, вдвое ускорило оформление основных кадровых документов и значительно сократило трудозатраты службы персонала и линейных руководителей. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Solopharm (ООО «Гротекс») – системообразующее предприятие фармацевтической отрасли России. Компания выпускает почти 300 лекарственных препаратов, медицинских изделий и БАДов – для сохранения здоровья и качества жизни людей.

На нескольких производственных площадках предприятия работают более 1,8 тыс. человек, включая более 240 удаленных коммерческих и «полевых» сотрудников в регионах — более чем в 70 городах присутствия.

До внедрения КЭДО кадровые процессы в компании велись преимущественно на бумаге, что приводило к задержкам, долгому прохождению согласований и росту операционных затрат на фоне быстрого увеличения штата и географической распределенности персонала. Переходу на электронный кадровый документооборот также способствовали строгие регуляторные требования к фармотрасли.

При выборе решения для КЭДО рассматривали несколько вариантов решений и подрядчиков. В итоге руководство предприятия остановилось на использовании «1С:Кабинет сотрудника» — сервис наиболее соответствовал требованиям по функциональности, масштабируемости и интеграции с действующей системой. Исполнителем проекта выбрали компанию «1С-Рарус», с которой у Solopharm уже был многолетний опыт сотрудничества: специалисты хорошо знали архитектуру системы, бизнес-процессы и специфику фармпроизводства заказчика.

Сначала команда ИТ-партнера обследовала и оптимизировала действующие кадровые процессы для перехода на электронный формат. Затем обновили шаблоны кадровых документов для использования в электронном виде, убрали необязательные реквизиты (например, подпись сотрудника об ознакомлении с приказами на отпуск и приказами о премии).

Параллельно совместная проектная команда подготовила организационные изменения: разработали необходимые локальные нормативные акты и актуализировали действующие, чтобы переход на КЭДО был юридически значимым и полностью законным.

На предприятии создали группу амбассадоров — несколько человек от каждого подразделения, которые первыми начали работать в новом сервисе. Так внутри компании накапливали экспертизу и формировали компетенции по работе в КЭДО. К концу марта 2026 г. к сервису подключили 602 сотрудника из 55 подразделений. ИТ-часть проекта уже завершена, основной запуск для заводов запланирован на осень 2026 года, а полный организационный переход — до конца 2026 г.

Результаты проекта

Скорость и эффективность коммуникаций между сотрудниками и службой персонала выросла в несколько раз. Длительность операций по приему сотрудника сократилась на 50%, по оформлению отпуска — на 80%, командировки — на 60%.

Централизованный сбор, обработка и контроль кадровых процессов обеспечили быстрое формирование управленческой и регламентированной отчетности по персоналу — ускорение порядка 15%.

Настроен контроль сроков и процессов подписания документов как со стороны сотрудников, так и со стороны руководителей подразделений, что уменьшило число задержек и исправлений и позволило сократить операционные и административные расходы на 5%.

Благодаря доступу к личным документам через мобильное приложение и веб-кабинет сотрудники сами заполняют и отправляют значительную часть документов, а компания экономит на бумаге, печати и пересылке, снижая расходы на материальные ресурсы примерно на 5%.

Внедрен автоматический контроль соблюдения ТК России при оформлении отпусков, что снижает риск ошибок и доначислений, дополнительно поддерживая экономию трудозатрат и управленческих ресурсов.

Зинченко Светлана Евгеньевна, руководитель службы персонала ООО «Гротекс»: «Вместо разрозненных бумажных процессов появился единый цифровой контур, который связал всех сотрудников в общее кадровое пространство. Команда "1С-Рарус" при проработке принципов КЭДО учла специфику фармпроизводства — от требований GMP до работы смен на линиях, — поэтому система органично вписалась в нашу реальность. Контроль всех этапов подписания документов дал возможность точно определять ответственный отдел или исполнителя, выявлять задержки и вовремя реагировать на возникающие трудности. Сотрудники подписывают документы с любого устройства, и это заметно повышает удобство и качество работы с персоналом».