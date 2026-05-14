CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер» и платформы AppSec.Code для обеспечения безопасной разработки

«Базальт СПО» и AppSec Solutions подтвердили технологическую совместимость операционной системы «Альт Сервер» и платформы для безопасной разработки программного обеспечения AppSec.Code.

Проведенные испытания доказали стабильность работы инструментов DevSecOps в среде отечественной ОС, что открывает новые возможности для создания защищенного ПО при импортозамещении. Об этом CNews сообщил представитель AppSec Solutions.

AppSec.Code — полноценная среда разработки со встроенными функциями информационной безопасности. Платформа является российской заменой популярных зарубежных репозиториев для совместной работу с кодом, таких как GitLab Enterprise. Обновленная версия AppSec.Code позволяет командам разработчиков переходить на российскую платформу контроля версий кода с интеграцией практик DevSecOps, а также эффективно ликвидировать «технический долг».

«Альт Сервер» — ОС с широкой функциональностью для построения корпоративной инфраструктуры, позволяет использовать разнообразное периферийное оборудование. Включает решение «Альт Домен», обеспечивающее централизованное управление компьютерами и пользователями с ОС на ядре Linux и Windows по единым правилам.

Совместное использование «Альт Сервер» и AppSec.Code создает надежный фундамент для построения процессов безопасной разработки.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

«Подтверждение технологической совместимости наших продуктов способствует формированию суверенного ИТ-ландшафта. Интеграция отечественных решений для кибербезопасности является критическим условием для построения полноценной системы РБПО. Объединение экспертизы в области защищенных ОС и инструментов DevSecOps позволит разработчикам российских программных продуктов внедрять принципы РБПО на каждом этапе их жизненного цикла», — сказал старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.

«Создание защищенного ИТ-ландшафта требует глубокой бесшовной интеграции российских решений. Когда операционная система и инструменты защиты кода работают как единый, заранее протестированный механизм, компания-разработчик получает гарантированный уровень надежности», — сказал Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Пашинин, «Росатом», — О запуске электронного архива и новых возможностях хранения контента

Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Intel

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290