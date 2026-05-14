«Первый Бит» обеспечил двухфакторную защиту информационного контура сети фитнес-центров XFit

ИТ-интегратор «Первый Бит» защитил корпоративные системы федеральной сети фитнес-клубов XFit от несанкционированного вмешательства, установив систему двухфакторной авторизации «БИТ.Аутентификатор». Внедрение обезопасило компанию от фишинговых атак и позволило организовать безопасный доступ ко внутренним системам для сотрудников, работающих вне офиса. Об этом CNews сообщил представитель «Первого Бита».

Руководство ИТ-отдела XFit обратилось к специалистам компании «Первый Бит» с целью повышения безопасности корпоративных учетных записей и защиты от несанкционированного доступа.

Управление доступами не теряет актуальности для российский компаний – так, по данным Bi.Zone TDR, причиной 39% киберинцидентов в 2025 г. стало именно небезопасное управление привилегированным доступом. Злоумышленники часто используют привилегированные учетные записи как основную точку входа в ИТ-инфраструктуру.

«Один подобранный пароль может привести к необратимым последствиям для всего бизнеса. Двухфакторная аутентификация с подтверждением попытки входа через мессенджеры или приложение – это простое решение большой проблемы, которое стоит применить во всех организациях без исключения», – отметил руководитель департамента информационных технологий компании «Первый Бит» Максим Горин.

В процессе обсуждения проблемы, представители XFit и специалисты «Первого Бита» совместно выбрали целевое решение – программу «БИТ.Аутентификатор», разработкой и поддержкой которой занимается компания «Первый Бит». Использование решения позволило не только минимизировать риски, связанные с утечками паролей, но и значительно повысить защиту удаленного доступа сотрудников к внутренним системам.

Цифровизация

Реализация проекта началась с комплексного тестирования, в ходе которого команда «Первого Бита» подтвердила работоспособность целевого решения и его соответствие требованием клиента. После этого были проведены работы по активации и настройке ИТ-инфраструктуры заказчика, что обеспечило беспрепятственное внедрение. Особое внимание было уделено интеграции с существующими системами, а также оптимизации безопасности и производительности инфраструктуры.

В результате внедрения был снижен риск утечек данных и предотвращен несанкционированный доступ к учетным записям сотрудников XFit. Также была обеспечена безопасная работа сотрудников вне офиса, а ИТ-отдел получил простой и эффективный инструмент для настройки и контроля доступа к корпоративным системам. Для бизнеса это означает существенное снижение вероятности простоев или потери данных.

«Выражаем признательность центральному офису «Первого Бита» за оказанную помощь и проявленный профессионализм. Благодаря вниманию к деталям и качественной поддержке наша ИТ-инфраструктура стала более защищенной и готовой к дальнейшему развитию», – отметил Рафис Габдуллин, генеральный директор компании «Программистр», отвечающей за ИТ-поддержку сети фитнес-центров XFit.

