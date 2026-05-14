Обновление «Альт Виртуализации 11.1 редакция PVE»: правила высокой доступности, улучшения в сетях SDN, формат OCI для контейнеров

«Базальт СПО» выпустила обновленную операционную систему «Альт Виртуализация 11.1 редакция PVE». В обновлении: версия Proxmox VE повысилась с 8.4 до 9.1, поддержка протоколов OpenFabric и OSPF в SDN, горячее подключение устройств к запущенным контейнерам, новые правила высокой доступности.

Добавлена поддержка универсального формата образов контейнеров Open Container Initiative (OCI). Теперь можно скачивать готовые OCI-образы из публичных реестров контейнеров и разворачивать их на «Альт Виртуализации» без ограничений.

Стало удобнее развертывать программно-определяемые сети (SDN). Добавлены маршрутизируемые сети взаимосвязанных одноранговых узлов (Fabrics), которые автоматически настраивают протоколы маршрутизации на физических сетевых интерфейсах для установления связи между узлами в кластере. Таким образом создается отказоустойчивая, автоматически настраиваемая сетевая структура, которая адаптируется к изменениям в топологии сети.

Fabrics можно использовать для полносвязного кластера Ceph или в качестве базы для виртуальных частных сетей (VPN).

Теперь сети SDN являются частью дерева ресурсов, где предоставляется информация о маршрутах, соседях и интерфейсах. Наглядное представление данных позволяет быстрее и эффективнее строить и обслуживать крупные разветвлённые сети.

Исправлены ошибки в кластерной файловой системе, сокращено время отклика при выполнении ресурсоемких задач за счет настройки количества рабочих процессов.

Реализована поддержка моментальных снимков виртуальных машин (Snapshot) в виде цепочек томов (volume chains) на LVM-хранилищах без использования thin-provisioning. Это позволяет экономить пространство на жестких дисках, так как хранятся только изменения с предыдущего состояния.

Разрешено «горячее» подключение устройств (LXC Hotplug) к запущенным контейнерам без их перезапуска. Это позволяет в реальном времени регулировать ресурсы, используемые контейнером, не прерывая работу запущенных приложений.

Механизм управления ресурсами в кластере высокой доступности HA (High Availability) стал удобнее. Теперь можно указать, какие ресурсы должны, а какие не могут размещаться на одном узле. Также доступна настройка наборов доступных узлов для каждого отдельного ресурса.

Добавлена функция host-managed DHCP. Теперь LXC-контейнеры без собственного сетевого стека могут получать IP-адреса от хоста автоматически.

Обновленный мобильный интерфейс позволяет полноценно выполнять базовые операций управления без необходимости перехода на десктопную версию. Системный администратор может оперативно реагировать на проблемы или выполнять рутинные задачи вдали от рабочей станции. Разделение функциональности по вкладкам стало более четким, а критические элементы, такие как кнопки Console и Shutdown, отчетливо видны и легко доступны.

Теперь при миграции виртуальных машин без отключения (live-миграции) доступен перенос сетевых настроек, записанных в подсистеме conntrack. Это избавляет администратора от перенастройки сети после переноса.

В графическом интерфейсе доступно больше информации о производительности. Новые графики отображают информацию о загрузке процессора, операциях ввода-вывода и нехватке памяти, что упрощает поиск и устранение неполадок.

Появилась возможность управлять группами ресурсов напрямую из дерева тегов.

«Альт Виртуализация» 11.1 совместима с процессорами на архитектурах x86_64 и AArch64.

Поддерживаемые аппаратные платформы: x86_64 — 64-разрядные процессоры Intel и AMD; aarch64 — 64-разрядные процессоры ARMv8 и совместимые с ними.