Холдинг «Титан-2» объединил все ключевые кадровые процессы в едином цифровом пространстве Directum

Российский строительно-инжиниринговый холдинг «Титан-2» завершил цифровую трансформацию кадровых процессов и документооборота. 4 организации холдинга теперь работают в едином цифровом пространстве на базе платформы Directum RX. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Внедрение решений Directum ускорило работу с кадровыми документами. Процессы стали прозрачными и управляемыми.

В единую цифровую среду переведены: работа с отпусками (планирование, предоставление, перенос планового отпуска, создание отпуска по заявлению); перевод сотрудников и работа с расчётными листками; оформление выхода на работу в выходной и сверхурочно; работа с должностными инструкциями и положениями о подразделениях; обработка заявлений и информирование сотрудников; процесс изменения индивидуальных стимулирующих надбавок (ИСН).

К системе подключились 150 кадровых специалистов, руководителей и администраторов, которые ежегодно формируют, согласовывают и подписывают тысячи разнотипных документов. Почти весь персонал холдинга, 3,5 тыс. офисных и «полевых» сотрудников, используют личный кабинет системы Directum HR Pro для ознакомления с документами, получения справок, расчетных листов, оформления заявлений и служебных записок.

Еще одно улучшение процессов в холдинге — отказ от USB-токенов для подписания документов усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) через мобильное приложение. Вместо них интегрировали сервис «Контур.Подпись» с развернутым API. Цифровой сертификат выпускается в Корпоративном центре регистрации и загружается в Directum RX. Благодаря нововведению документы подписываются за 10 секунд, обеспечивается безопасность при удаленном подписании.

До 2026 г. не все кадровые процессы холдинга велись в электронном виде — часть выполнялась вручную или с ограниченной функциональностью системы, удаленное подписание ЭП было невозможно из-за вопросов безопасности. Это приводило к высоким затратам на документооборот, долгой обработке запросов и сильной загруженности специалистов.