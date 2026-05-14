CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Диасофт» расширяет функциональность продукта «Депозитарный учет» в микросервисной архитектуре

Компания «Диасофт» добавила в продукт «Депозитарный учет» (входит в состав решения «Депозитарий», Digital Q.Custody) новые компоненты, реализованные в микросервисной архитектуре. Изменения направлены на повышение производительности, эффективности и надежности решения. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Многофункциональное учетное ядро

Библиотечный продукт «Учетное ядро» доработан под депозитарные требования и настроен на поддержку базовых нормативных актов – Положений Банка России № 542-П и № 503-П. Учетные операции продукта обеспечивают изменение регистров депозитарного учета (разделов счетов депо) с аналитикой по местам хранения.

Гибкий инструмент документооборота

Выполнен переход на новый механизм регистрации документов, являющихся основанием для проведения депозитарных операций. Модифицированный объект «Электронная заявка» позволяет осуществлять поэтапную многостадийную обработку предоставленных в депозитарий документов. Обработка начинается с проверки качества и полноты данных и завершается регистрацией в журнале документов. Между документами и депозитарными операциями устанавливается связь.

Стандартизированный процесс массовой обработки данных

В процесс обработки итогов биржевых торгов подключен продукт «Управление реестрами». Соответствующие интеграционные адаптеры формируют два реестра записей: с данными о сальдовых оборотах по выпускам ценных бумаг и со сведениями о посделочных движениях ценных бумаг на основании сводного поручения брокера. Дистрибутивные возможности PBC позволяют проверять, синхронизировать и обеспечить достоверную параллельную обработку большого количества данных из реестров. После обработки сводного поручения брокера в журналах депозитария фиксируются записи об операциях по торговым счетам депо.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Изменения позволяют повысить качество обслуживания клиентов, сократить издержки и быстро адаптировать решение к изменяющимся потребностям бизнеса. В ближайших планах команды – дальнейшие шаги по переводу и подключению новых функциональных блоков, реализованных в микросервисной архитектуре.

Решение «Депозитарий» предназначено для автоматизации бизнес-процессов по учету и хранению ценных бумаг в соответствии с актуальными требованиями рынка и законодательства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Intel

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290