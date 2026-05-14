«Диасофт» расширяет функциональность продукта «Депозитарный учет» в микросервисной архитектуре

Компания «Диасофт» добавила в продукт «Депозитарный учет» (входит в состав решения «Депозитарий», Digital Q.Custody) новые компоненты, реализованные в микросервисной архитектуре. Изменения направлены на повышение производительности, эффективности и надежности решения. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Многофункциональное учетное ядро

Библиотечный продукт «Учетное ядро» доработан под депозитарные требования и настроен на поддержку базовых нормативных актов – Положений Банка России № 542-П и № 503-П. Учетные операции продукта обеспечивают изменение регистров депозитарного учета (разделов счетов депо) с аналитикой по местам хранения.

Гибкий инструмент документооборота

Выполнен переход на новый механизм регистрации документов, являющихся основанием для проведения депозитарных операций. Модифицированный объект «Электронная заявка» позволяет осуществлять поэтапную многостадийную обработку предоставленных в депозитарий документов. Обработка начинается с проверки качества и полноты данных и завершается регистрацией в журнале документов. Между документами и депозитарными операциями устанавливается связь.

Стандартизированный процесс массовой обработки данных

В процесс обработки итогов биржевых торгов подключен продукт «Управление реестрами». Соответствующие интеграционные адаптеры формируют два реестра записей: с данными о сальдовых оборотах по выпускам ценных бумаг и со сведениями о посделочных движениях ценных бумаг на основании сводного поручения брокера. Дистрибутивные возможности PBC позволяют проверять, синхронизировать и обеспечить достоверную параллельную обработку большого количества данных из реестров. После обработки сводного поручения брокера в журналах депозитария фиксируются записи об операциях по торговым счетам депо.

Изменения позволяют повысить качество обслуживания клиентов, сократить издержки и быстро адаптировать решение к изменяющимся потребностям бизнеса. В ближайших планах команды – дальнейшие шаги по переводу и подключению новых функциональных блоков, реализованных в микросервисной архитектуре.

Решение «Депозитарий» предназначено для автоматизации бизнес-процессов по учету и хранению ценных бумаг в соответствии с актуальными требованиями рынка и законодательства.