CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Belle you вдвое сократил трудозатраты на кадровое делопроизводство благодаря HRlink

Бренд нижнего белья и одежды belle you автоматизировал кадровое делопроизводство с помощью сервиса HRlink. Уже через два месяца после запуска компания ускорила HR-процессы, сократив трудозатраты не менее чем в два раза. Об этом CNews сообщил представитель HRlink.

Belle you — российский бренд с более чем 20-летней историей, основанный в Екатеринбурге. В 2019 г. компания прошла через масштабный ребрендинг под руководством соосновательницы российской марки 12storeez Марины Голомаздиной и запустила собственную линию базового белья. На сегодняшний день сеть насчитывает более 35 магазинов в крупнейших городах России и за рубежом.

География бизнеса и распределенная HR-функция с локализацией в Москве и Екатеринбурге сформировали потребность в автоматизации кадрового делопроизводства. Бумажные процессы и длительная логистика замедляли оформление сотрудников: в отдельных случаях кадровые документы поступали в HR-отдел уже после увольнения человека.

В конце 2024 г. было принято решение о внедрении кадрового ЭДО. Выбор был сделан в пользу сервиса HRlink — решение оказалось легким и удобным в использовании, оно просто интегрируется с другими корпоративными системами, а также вендор предлагает прозрачную схему оплаты. Полный цикл перехода на КЭДО занял около пяти месяцев. На первом этапе производились технические настройки, включая синхронизацию HRlink с системой «».

Затем проект перешел к этапу знакомства и освоения сервиса командой. Кадровый специалист организовала общее собрание для обучения сотрудников. С теми, кто обладал меньшим опытом взаимодействия с приложениями, в belle you была организована индивидуальная работа.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

На всех этапах проект сопровождался менеджерами HRlink, что обеспечивало быстрое решение всех возникающих вопросов, а также в случае необходимости адаптации платформы под особенности бизнес-процессов belle you. На сегодняшний день все 100% сотрудников бренда используют HRlink. Платформа позволяет легко работать с юрлицами, а также самостоятельно адаптировать маршруты подписания документов.

«Внедрение HRlink значительно ускорило кадровое делопроизводство без потерь в качестве. Те сотрудники, кто первоначально отнесся к переходу на КЭДО настороженно, очень быстро поняли, насколько это удобно. К примеру, раньше на согласование отпусков в компании нам требовалось два месяца — сегодня мы тратим на это три дня! Сейчас даже трудно уже представить, как другие компании живут без КЭДО», — сказала руководитель кадрового администрирования и C&B belle you Зульфия Махмудбекова.

«Кейс belle you демонстрирует, что автоматизация кадровых процессов — это реальный инструмент прямого повышения эффективности бизнеса. Для компаний с распределенной структурой и активным движением персонала, как это часто бывает в ритейле, особенно важно обеспечить скорость и прозрачность документооборота. С этими задачами HRlink отлично справляется», — сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Intel

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290