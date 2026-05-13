Ученые ПНИПУ создали систему точного обнаружения утечек на трубопроводах

Чтобы предотвратить разливы на нефтепроводах, ученые Пермского Политеха создали интеллектуальную систему обнаружения утечек. Во время испытаний на реальном объекте система определила место утечки в четыре раза точнее, чем требуют нормативы. Внедрение разработки поможет сэкономить миллиарды рублей на ликвидации аварий и защитить здоровье людей, исключив попадание паров нефти в воздух и воду. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Статья опубликована в материалах конференции «Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых». Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края в рамках научного проекта № C-26/435.2 по теме: «Создание программного продукта по моделированию методов предупреждения образования асфальтеновых отложений в нефтедобывающих скважинах».

В 1994 г. в Коми из-за коррозии нефтепровода вылилось 94 тыс. тонн нефти. Пятно растянулось на 18 км по реке Колва и дошло до Баренцева моря. Зону экологического бедствия там закрыли только через 10 лет. Это крупнейший разлив нефти на суше в истории России.

Но подобные инциденты меньшего масштаба случаются регулярно по всему миру. В декабре 2025 г. в Германии из-за ошибки при ремонте трубопровода вылилось 200 т нефти. В январе 2026 г. в якутском поселке Тикси разлив топлива в тундре только по предварительной оценке обошелся в 1,7 млн руб. — под лед и в грунт ушло около 100 т.

В России эксплуатируется более 70 тыс. км магистральных нефтепроводов. Значительная часть из них работает уже больше 30 лет. Металл стареет, коррозия истончает стенки, износ оборудования становится критическим.

Трубопроводы часто проходят по отдаленным и труднодоступным территориям — через тайгу, тундру, болота и горные районы. Добраться до места возможной аварии там сложно, а проводить регулярные проверки вручную проблематично. Из-за этого небольшая неисправность может остаться незамеченной и со временем привести к серьезному разливу.

В Арктике к старению труб добавляется климатический фактор: вечная мерзлота тает ускоренными темпами, из-за чего грунты теряют несущую способность. Фундаменты опор проседают, трубы деформируются и получают механические повреждения. На севере природа восстанавливается в разы медленнее: если на юге экосистема может оправиться за несколько лет, то в тундре последствия остаются на десятилетия.

Нефть — вещество первого класса опасности. Ее пары вызывают тяжелые интоксикации, поражают нервную систему, дыхательные пути и кожные покровы. При попадании в почву и воду углеводороды убивают экосистемы на годы вперёд. Рыба гибнет, вода становится непригодной для питья, почва требует дорогостоящей рекультивации.

Отказаться от трубопроводов невозможно. Это единственный способ транспортировать такие объемы: по ним идет почти 90% всей добываемой в России нефти. Перевозки по железной дороге значительно дороже, что влияет на конечную цену топлива. Кроме того, магистраль работает круглосуточно и независимо от погоды — в отличие от поездов, которые могут встать из-за снегопада, или танкеров, которым нужен штормоустойчивый морской путь. При штатной работе это еще и самый экологичный вид транспорта: нет выхлопов и шума.

Проблема не в самих трубопроводах, а в их износе и устаревших методах мониторинга. Вручную отслеживать состояние тысяч километров труб, проходящих через тайгу и тундру, невозможно. Традиционные методы обнаружения утечек либо дают большую погрешность, либо слишком часто выдают ложные срабатывания, из-за чего операторы перестают на них реагировать. Установка современных систем, основанных на применении оптоволоконных систем, требует дорогостоящей реконструкции всего трубопровода. В результате небольшую трещину замечают, когда она превращается в разлив, который уже нельзя быстро устранить.

Ученые Пермского Политеха разработали инновационную систему обнаружения утечек. Она в четыре раза точнее нормативов, не реагирует на ложные сигналы и работает автономно до трех лет в любых условиях — от тайги до Арктики.

«В основе разработки лежат два независимых метода, которые работают одновременно и дополняют друг друга. Первый — гидравлическая локация. Датчики давления постоянно измеряют давление в трубе и отслеживают изменение гидравлического профиля. В нормальном состоянии приведенный график давления ровный. При утечке линия становится ломаной, и алгоритм мгновенно вычисляет координаты «излома» — точку пересечения прямых от разных датчиков, которая указывает место разрыва. Второй же метод играет роль фильтра. Нейросеть, обученная на реальных данных с действующих трубопроводов, анализирует динамику давления и отличает аварийную ситуацию от штатных технологических операций, например, плановых переключений или ремонтных работ. Это позволяет отсеивать ложные сигналы», — сказал Андрей Сюзев, руководитель группы Научно-образовательного центра геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений ПНИПУ.

На практике система выглядит так. На трубу через каждые несколько километров устанавливают автономные датчики размером с небольшую коробку. Они крепятся к существующим технологическим отверстиям — врезаться в стенку и останавливать перекачку не нужно. Датчики постоянно измеряют давление и по беспроводной сети передают данные на сервер. На экране оператора — карта трассы с отметками датчиков и текущими значениями давления. В штатном режиме система просто собирает данные. Если нейросеть подтверждает утечку, на карте загорается точка с координатами. Ремонтная бригада получает сигнал и едет сразу туда.

Разработка уже доказала свою эффективность на реальном объекте. Во время испытаний на действующем нефтепроводе в Пермском крае протяженностью более 15 км система определила место контрольной утечки с погрешностью всего 76 м. Это в четыре раза точнее норматива, который допускает отклонение до 300 м. Это значит, что ремонтная бригада выезжает сразу к месту разрыва, а не ищет утечку по всей трассе.

Поскольку трубопроводы часто проходят там, где нет ни дорог, ни линий электропередач, ученые предусмотрели особую архитектуру сбора данных. Система поддерживает энергоэффективные беспроводные протоколы. Датчики давления с автономным питанием могут годами передавать информацию на центральный сервер, не требуя обслуживания. Это делает систему идеальным решением для Арктики, Сибири и Дальнего Востока, где традиционные методы мониторинга бессильны — протянуть кабель или регулярно менять батареи в таких условиях просто невозможно.

Кроме того, разработка полностью соответствует строгим российским требованиям к безопасности критической информационной инфраструктуры. Она работает на отечественном программном обеспечении и операционной системе Astra Linux, что гарантирует ее надежность и защищенность от внешних угроз.

Созданная в ПНИПУ система готова к внедрению на промышленных предприятиях. Ее использование позволит предотвратить экологические катастрофы и сэкономить миллиарды рублей, которые сегодня тратятся на ликвидацию последствий аварий и штрафы.