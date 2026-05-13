Серверы «Инферит Техники» обеспечили отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры крупного агрохолдинга

Производитель компьютерного и серверного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), завод которого находится в подмосковном Фрязино, поставил и ввел в эксплуатацию серверы Inferit RS208 для одного из ведущих агрохолдингов России. Отечественное решение повысило отказоустойчивость критически важной инфраструктуры заказчика и гарантировало соответствие требованиям импортозамещения. Об этом CNews сообщил представитель «Инферит Техники».

Агрохолдинг, объединяющий десятки современных животноводческих комплексов и высокотехнологичные производства молочной продукции, ежедневно обрабатывает тысячи тонн сырья. Такой масштаб предъявляет повышенные требования к надежности и безопасности корпоративной ИТ-инфраструктуры. Один сбой в работе систем может привести к остановке производства и логистических цепочек, поэтому вопрос выбора серверного оборудования для компании был стратегическим.

При плановом обновлении ИТ-парка холдинг искал решение, которое соответствует системным требованиям существующего ПО, отличается отказоустойчивостью и высокой производительностью с возможностью масштабирования при растущих нагрузках. Помимо этого, заказчику было важно, чтобы оборудование являлось отечественным, строго соблюдались сроки поставки и оказывалась оперативная техподдержка на объектах клиента.

В итоге агрохолдинг остановился на серверах Inferit RS208 производства «Инферит Техника». Модель Inferit RS208 R1G2D24 R1 оснащена двумя многоядерными многопоточными процессорами, высокочастотной памятью и сетевыми интерфейсами 10GbE. В основе — серверное решение с аппаратным дублированием системы охлаждения и питания, что обеспечивает отказоустойчивость при высоких нагрузках.

«Инферит Техника» развернула в инфраструктуре компании четыре серверных узла. Оборудование успешно интегрировалось в существующие системы и сейчас демонстрирует стабильную работу, обеспечивая надежность цифрового фундамента заказчика.

Ключевым преимуществом выбора стала архитектурная совместимость оборудования с программным обеспечением, которое использует компания. Это позволило минимизировать операционные риски, связанные с интеграцией, сохранив высокую производительность. ИТ-специалисты агрохолдинга отметили стабильную работу серверов с российскими ОС и корпоративными приложениями, а также развитую систему техподдержки на всей территории страны.

«Интеграция нового оборудования была осуществлена эволюционным путем с минимизацией возможных простоев и соблюдением контрактных сроков. Хотелось бы отметить высокий профессионализм команды “Инферит Техника”, хороший уровень проектной культуры, а также неизменно присутствующий сервисный подход при взаимодействии с заказчиком. Готовы рекомендовать вендора как надежного грамотного партнера для реализации инфраструктурных задач любой сложности», — отметили в ИТ-департаменте агрохолдинга.

«Для нас важно, что крупные предприятия аграрного комплекса России доверяют нам как производителю критичного оборудования. Мы будем совершенствовать наши решения, чтобы помочь отечественным компаниям строить надежную ИТ-инфраструктуру без зависимости от зарубежных поставщиков», — отметил Олег Епишин, директор «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).