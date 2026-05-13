Подтверждена совместимость Naumen Enterprise Search и Naumen KnowledgeCat с Astra Linux

Naumen и «Группа Астра» подтвердили технологическую совместимость решений Enterprise Search и KnowledgeCat с операционной системой Astra Linux Special Edition версии 1.8. По итогам испытаний продукты получили сертификаты совместимости с уровнем защищенности «Базовый». Подтверждение совместимости позволяет использовать решения Naumen в ИТ-инфраструктуре организаций, ориентированных на отечественный стек технологий и повышенные требования к безопасности. Это особенно актуально для компаний, работающих с критически важными данными, а также для проектов импортозамещения и построения доверенной ИТ-среды.

Испытания подтвердили корректную работу Naumen Enterprise Search и Naumen KnowledgeCat в среде Astra Linux Special Edition с актуальными обновлениями безопасности. Проверки включали установку, эксплуатацию и удаление решений в целевой среде.

Naumen Enterprise Search — система корпоративного поиска, которая объединяет данные из различных ИТ-систем и обеспечивает быстрый доступ к информации из документов, сервисных платформ, баз знаний и других корпоративных источников. Решение помогает сократить время поиска информации и повысить эффективность работы сотрудников.

Naumen KnowledgeCat — платформа управления знаниями, которая позволяет централизованно хранить, структурировать и предоставлять доступ к корпоративной информации. Решение используется для поддержки сервисных процессов, ускорения адаптации сотрудников и повышения качества клиентского обслуживания.

Astra Linux Special Edition — российская операционная система, применяемая в организациях с повышенными требованиями к безопасности и надежности. Решение входит в реестр отечественного ПО и широко используется в государственных структурах и корпоративном секторе.

«Подтверждение совместимости с Astra Linux расширяет возможности использования продуктов Naumen в защищенных ИТ-средах. Для заказчиков это означает снижение рисков при внедрении, предсказуемую работу решений и возможность строить единую инфраструктуру на базе отечественного ПО», — отметил Федор Медведев, руководитель практики поисковых систем и проектной разработки Naumen.

«Совместимость Naumen Enterprise Search и Naumen KnowledgeCat с Astra Linux – это важный шаг в развитии экосистемы доверенных решений вокруг нашей операционной системы. Корпоративный поиск и управление знаниями относятся к классу систем, которые напрямую влияют на эффективность бизнес-процессов, поэтому их стабильная работа в защищенной среде критически важна для заказчиков. Совместное использование наших продуктов позволит организациям выстраивать целостную отечественную ИТ-инфраструктуру без компромиссов в части функциональности и безопасности», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».