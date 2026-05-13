Ноутбук Tecno Megabook S16 и наушники FreeHear 2 — уже в России

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno объявил о старте продаж сразу нескольких новинок — легкого и мощного ноутбука Megabook S16 и второго поколения наушников открытого типа FreeHear 2 в России. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Ноутбук, который всегда с тобой

Megabook S16 открывает следующую главу в развитии флагманской линейки ноутбуков Tecno. Устройство создано для профессионалов, креаторов и всех, кто ценит максимальную мобильность без ущерба для вычислительной мощности.

Корпус ноутбука выполнен из премиального магниево-алюминиевого сплава. При диагонали экрана 16” и толщине около 14.9 мм он весит всего порядка 1299 г. Это один из самых легких показателей в своем классе. Megabook S16 удобно носить с собой в течение всего дня и он подойдет для офиса, рабочих командировок, а также для работы вне офиса.

Ноутбук Tecno Megabook S16

Дисплей диагональю 16” с разрешением FHD (1920x1200) и соотношением сторон 16:10 обеспечивает на 10% больше пространства по вертикали по сравнению со стандартными панелями 16:9. Это особенно удобно при работе с таблицами, документами и аналитикой. За естественную цветопередачу, необходимую дизайнерам и фотографам, отвечает 100% охват цветового пространства sRGB. Благодаря тонким рамкам соотношение экрана к корпусу достигает около 90%, что делает просмотр контента более комфортным и погружающим — будь то работа или отдых.

Стабильную работу ноутбука Megabook S16 обеспечивает процессор Intel® Core™ i9-13900HK, один из наиболее производительных мобильных чипов: 14 ядер, 20 потоков с тактовой частотой до 5.4 ГГц. В паре с графикой Intel® Iris® Xe эта платформа уверенно справляется с ресурсоемкими задачами: видеомонтажом, 3D-проектированием и одновременной работой с множеством вкладок.

Ноутбук доступен в конфигурации с оперативной памятью LPDDR5 объемом 16 ГБ и твердотельным накопителем 1 ТБ (PCIe 3.0 SSD). Два слота M.2 SSD допускают возможность увеличения хранилища до 2 ТБ, обеспечивая гибкость под растущие потребности пользователя. Один из них занят стандартным накопителем SSD 2280, а второй свободен для расширения памяти с помощью SSD 2230 объёмом до 1 ТБ. Усовершенствованная система охлаждения Cold Blade с двумя вентиляторами и тепловой мощностью до 35 Вт поддерживает стабильную производительность процессора даже при длительных пиковых нагрузках.

За автономность отвечает аккумулятор высокой емкости 75 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки, позволяющий оставаться продуктивным или наслаждаться развлекательным контентом в течение долгого времени. Аудиосистема с двумя крупными динамиками и технологией объемного звучания DTS:X Ultra создает захватывающее звуковое сопровождение.

Клавиатура с четырьмя уровнями подсветки, встроенный цифровой блок, семь портов подключения разных устройств и сканер отпечатка пальца в кнопке питания добавляют удобства и безопасности.

Модель Megabook S16 оснащена практичными ИИ-функциями, многие из которых функционируют непосредственно на устройстве без необходимости постоянного подключения к сети.

Встроенная функция «ИИ Помощник» для совещаний записывает встречи в реальном времени и автоматически генерирует структурированное краткое содержание с ключевыми выводами и договоренностями по завершении встречи, избавляя пользователя от рутинной ручной расшифровки. ИИ Галерея синхронизирует фотографии со смартфона Tecno, сортирует их по годам и геолокации, и позволяет находить нужные снимки по их содержанию с помощью голосовых или текстовых команд.

Фирменное приложение «Tecno ПК Менеджер» (PC Manager) уже предустановлено на ноутбук, позволяя использовать возможности активно развивающейся экосистемы устройств TECNO. Приложение обеспечивает быстрое и простое подключение смартфонов Tecno для мгновенной передачи файлов между устройствами с помощью технологии OneLeap, использования общего буфера обмена и возможностью делиться сигналом сети для бесперебойного интернета.

Свобода звука с Tecno FreeHear 2

Одновременно с ноутбуком в продажу поступают наушники открытого типа Tecno FreeHear 2. Модель продолжает философию серии FreeHear, ориентированную на комфортное и максимально безопасное прослушивание, достигая в этом поколении совершенства в дизайне конструкции и звучании.

Наушники выполнены в виде С-образной клипсы с мягким покрытием из термопластичного полиуретана (TPU). Вес одного наушника составляет 5.4 г. Благодаря такому дизайну устройство равномерно распределяет нагрузку и не перекрывает слуховой канал, позволяя пользователю слышать происходящее вокруг — это критически важно во время пробежек, прогулок по городу или поездок на велосипеде. Tecno FreeHear 2 защищены по стандарту IP54, что гарантирует устойчивость гарнитуры к пыли и воздействию брызг воды.

За насыщенное и чистое звучание в каждом наушнике отвечает крупный 10.8 мм динамик с двойной магнитной системой. Технология пространственного аудио и система из четырёх микрофонов с ИИ-шумоподавлением для качественных звонков дополняют акустические возможности. Специальные инженерные решения — особая акустическая конструкция и двойные отверстия для выравнивания давления — обеспечивают точную и эффективную передачу аудиоконтента в ушной канал, минимизируя утечку звука наружу для сохранения приватности прослушивания.

Общее время автономной работы с учетом подпитки от кейса достигает 46 часов. Быстрая зарядка позволяет получить до 90 мин воспроизведения всего после 5 мин подключения к электросети.

Цвета и доступность

Tecno Megabook S16 уже доступен к покупке: Тecno Megabook S16 Intel Core i9-13900HK — 95,9 тыс. руб.

Наушники FreeHear 2 также доступны к покупке по цене 4,3 тыс. руб.


