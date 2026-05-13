«ХайТэк» и «СВД ВС» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Российский разработчик ИИ-ускорителей компания «ХайТэк» и компания «СВД ВС», разработчик операционных систем реального времени, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества – обеспечение технологической совместимости встраиваемой операционной системы реального времени «Нейтрино» с ИИ-ускорителями LinQ и создание на их основе доверенных решений в области искусственного интеллекта.

В рамках партнерства компании планируют провести интеграцию и верификацию совместимости ОСРВ «Нейтрино» с аппаратными нейросетевыми ускорителями LinQ, а также сформировать референсные конфигурации для задач инференса на периферийных устройствах – камерах видеонаблюдения, промышленных контроллерах, роботах, бортовых системах автомобилей и умных датчиках. Результатом станут готовые технологические стеки для заказчиков, которым необходимы сертифицированные и доверенные отечественные ИИ-решения.

Совместные решения ориентированы на промышленные предприятия, транспортный и энергетический секторы, государственные структуры и организации, работающие с объектами КИИ, – там, где необходимы точные вычисления в режиме реального времени, управление критически важными производственными процессами и гарантированная функциональная безопасность.

Генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков сказал: «Объединение экспертизы компаний открывает возможности, которые каждый из нас не смог бы реализовать в одиночку. Наш совместный фокус – решения для периферийных вычислений: среды, где ресурсы ограничены, связь нестабильна, а цена ошибки высока. Именно здесь сочетание ускорителей LinQ и операционной системы «Нейтрино» даст максимальный эффект, где аппаратная производительность подкрепляется сертифицированной, надежной программной платформой – и все это работает локально на устройстве в режиме реального времени, без облака».

Генеральный директор «СВД ВС» Андрей Фефилов сказал: «Поддерживая ускорители LinQ, мы предоставляем нашим потребителям новые возможности: теперь на базе технологий «Нейтрино» можно не только обеспечить предсказуемую и отказоустойчивую работу ПАК, но и параллельно с задачами реального времени непосредственно на конечной системе организовать нейровычисления высокой производительности и различного назначения».

ОСРВ «Нейтрино» сертифицирована ФСТЭК России и соответствует требованиям функциональной безопасности по ГОСТ Р МЭК 61508. Передовые технические характеристики и учет требований федеральных и отраслевых регуляторов обеспечивают широкое применение ОСРВ «Нейтрино» в электроэнергетике, промышленной автоматизации, системах управления транспортом, изделиях ОПК и в других отраслях промышленности.

ИИ-ускорители LinQ разработаны на базе чипа собственной архитектуры LinQ H без использования сторонних IP-ядер. Такой подход исключает зависимость от зарубежных технологических компонентов и обеспечивает высокий уровень контроля над аппаратной платформой, что принципиально важно для применения в доверенных и защищенных системах.

