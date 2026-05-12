X-Com внедряет средства цифрового образования в 4 региональных школах

ГК X-Com, многопрофильный системный интегратор, объявила о завершении проекта по оснащению компьютерными системами четырех школ в регионах России. Специалисты X-Com поставили и объединили в единые ИТ-системы полный спектр оргтехники: ноутбуки, ПК, графические планшеты, печатная техника, фотооборудование, панели, проекторы и так далее.

Были оснащены государственные школы в трех городах – лицей «Созвездие» (МАОУ «Многопрофильный лицей №148») и МАОУ «Образовательный центр Ньютон» в Челябинске, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 им. Н.Д. Сергиенко» в Магнитогорске, а также МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» в Южно-Сахалинске.

Помимо работ с оргтехникой, во всех школах были под ключ спроектированы и выстроены СКС, ответственные за функционирование всех систем в зданиях. На всех объектах активно использовалась продукция российских марок, например кабели Filum, а также ноутбуки Irbis.

«Важной особенностью проекта была необходимость уложиться в сроки, которые строго привязаны к школьному учебному году. За относительно короткое время необходимо было не только поставить большое количество техники в регионы, но и все подготовить, настроить, провести монтаж. Нам удалось выполнить все работы в соответствии с графиком и требованиями заказчика к качеству. – сказал Дмитрий Щутченко, ведущий менеджер отдела развития ГК X-Com. В среднем на одну школу уходило по два месяца, это довольно быстрый срок, учитывая, что в каждой школе приходилось организовывать более тысячи рабочих мест».

«Наш бизнес существует уже более 20 лет и работа с образовательными объектами – одна из наших ключевых компетенций. Поэтому нам крайне важно поддерживать на высшем уровне качество исполнения. Для данных проектов необходим был надежный партнер, многопрофильная компания с экспертизой в разных направлениях. Во-первых, нужно было грамотно провести логистику в регионы: количество единиц техники доходило до тысячи, одних только ноутбуков было поставлено более 800 единиц. Во-вторых, нужна была хорошая экспертиза в оргтехнике и ПО, так как необходимо было установить и настроить много разнородной техники от разных производителей, установить на нее ПО. Кроме того, нужно было разбираться в электрике. Мы считаем, что наш партнер X-Com справился хорошо и планируем продолжать сотрудничество», – сказала Анна Метальникова, руководитель отдела продаж компании «СоюзПоставка».

Были модернизированы компьютерные классы, актовые и лекционные залы, лаборатории, кабинеты преподавательского состава и другие помещения, в общей сложности подготовлено более 5 тыс. рабочих мест.