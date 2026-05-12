VK Tech запустила новую зону доступности облачной платформы VK Cloud

Компания VK Tech объявила о запуске новой зоны доступности облачной платформы VK Cloud. Она размещена на базе собственного дата-центра VK и готова к эксплуатации. Запуск новой зоны доступности позволяет клиентам VK Cloud распределять нагрузку между четырьмя независимыми площадками. Это обеспечивает надёжность и отказоустойчивость собственных сервисов и информационных систем клиентов даже в момент пиковых нагрузок или кибератак злоумышленников.

Дата-центр, в котором размещена зона, аттестован по 21 приказу ФСТЭК России и соответствует уровню Tier IV — максимальному уровню надежности, что делает его готовым для обработки персональных данных и критичных систем.

Новая зона доступности работает на Sprut — программно-определяемой сети (SDN) собственной разработки VK Cloud. Sprut обеспечивает стабильную работу сетевой инфраструктуры и сетевых сервисов на больших масштабах. Все четыре зоны доступности облачной платформы объединены в полностью резервированную оптоволоконную сеть с высокой пропускной способностью для быстрой передачи данных между площадками.

«Российский облачный рынок растёт: в 2025 г. его объём составил более 416 млрд руб., это плюс 30% к 2024 г. Отдельно ускоряется направление GPU-вычислений — рынок аренды GPU-серверов в 2025 г. достиг 17 млрд руб. Компаниям необходимо обеспечить соответствие требованиям регуляторов и при этом получить мощности для ресурсоемких ИИ-нагрузок», — сказал руководитель направления облачных технологий VK Tech Дмитрий Лазаренко.

Аттестация по 21 приказу ФСТЭК охватывает более 100 мер защиты в 15 группах для информационных систем персональных данных и открывает возможность работы с данными уровня защищенности УЗ-1 — высшего в классификации ФСТЭК. Соответствие стандарту Tier 4 гарантирует высокую степень отказоустойчивости дата-центра. Такая архитектура позволяет проводить любые работы по обслуживанию для финтех-компаний, операторов телемедицины, представителей сферы электронной коммерции и других корпоративных клиентов, которым требуется аттестованная российская инфраструктура, без влияния на доступность сервисов.