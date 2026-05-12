В агрофирме «Дороничи» создана основа для централизованного управления ремонтами с помощью «1С:ТОИР Корп»

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», сообщила о завершении пилотного проекта по созданию единой системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования в агрофирме «Дороничи».

Предприятие входит в состав агрохолдинга «Дороничи» — одного из крупнейших агропромышленных холдингов Приволжского федерального округа. В результате проекта сформирована единая база данных для обслуживания свыше 6,3 тыс. объектов ремонта, реализована интеграция «1С:ТОИР Корп» с ключевыми ИТ-системами холдинга. В планах — тиражировать успешный опыт на другие производственные площадки.

Агропромышленный холдинг «Дороничи» развивает вертикально интегрированную модель бизнеса, работая по принципу «от поля до тарелки». В структуру холдинга входят предприятия десяти направлений бизнеса — от растениеводства и животноводства до переработки и производства готовых блюд и продуктов питания. Численность сотрудников — более 6,6 тыс. человек. Предприятия холдинга выпускают свыше 450 видов продукции под брендами «Дороничи», «Кировский мясокомбинат», «Жар мясо», Foodzavod, Natur Buffet и другими. Продукция реализуется через федеральные и региональные торговые сети, а также через собственную розничную сеть фирменных магазинов.

Агрофирма «Дороничи» входит в состав холдинга. Направления деятельности предприятия — свиноводство и производство комбикормов. Важным производственным объектом агрофирмы является свинокомплекс «Русское», где стабильная работа технологического оборудования — систем микроклимата, поения и кормления, а также газового оборудования — напрямую влияет на производственные показатели. Свинокомплекс «Русское» объединяет шесть производственных участков. Технологическое оборудование классифицировано по девяти основным системам обеспечения производства. Особенность планирования ремонтов связана с производственным циклом: работы выполняются строго в технологические окна между освобождением и загрузкой секций. Это требует точного оперативного планирования ремонтных мероприятий с детализацией до дня и часа.

До старта проекта автоматизации ТОиР управление ремонтами в холдинге велось децентрализованно. Не было единых технологических карт и учета времени выполнения работ, а контроль исполнения ремонтных мероприятий был ограничен. Для повышения эффективности планирования, контроля и оптимизации процессов технического обслуживания и ремонта оборудования компания приняла решение внедрить «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» компании «Деснол», разработчика и интегратора EAM-системы, и фирмы «1С».

«Мы искали не просто поставщика программного обеспечения, а методологического партнера с глубокой отраслевой экспертизой, в том числе в агропромышленном комплексе. Экспертиза разработчика «1С:ТОИР Корп» и наличие у компании «Деснол» успешно реализованных проектов на предприятиях АПК с распределенной инфраструктурой стали определяющими факторами. Мы ожидали получить инструмент, который позволит выстроить прозрачную систему управления ТОиР, обеспечить своевременное планирование ремонтов с учетом производственных особенностей бизнеса и объективный контроль затрат — и эти ожидания полностью оправдались», — сказал Павел Кондюрин, исполнительный директор компании «Агрофирма «Дороничи».

В результате проекта выполнена масштабная работа по паспортизации оборудования: в систему загружено свыше 6,3 тыс. объектов ремонта, созданы 584 технологические операции и 508 технологических карт. Система позволила автоматизировать сквозные процессы управления техническим обслуживанием оборудования — от планирования годовых графиков ППР до выдачи и контроля выполнения нарядов, включая наряды на работы повышенной опасности.

Особое внимание проектная команда разработчика уделила интеграции «1С:ТОИР Корп» с ключевыми информационными системами холдинга — «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Документооборот». Благодаря этому удалось синхронизировать справочные данные, автоматизировать списание материалов при выполнении работ и формировать планы закупок на основе фактической потребности в запчастях.

Для соблюдения строгих требований биобезопасности в системе реализованы правила перемещения материалов между складами различных производственных площадок — такой механизм особенно важен для животноводческих предприятий, поскольку помогает предотвращать распространение инфекций. Внедрено мобильное приложение «Мобильная бригада», которое позволяет ремонтным бригадам получать задания, фиксировать выполнение работ и передавать данные в «1С:ТОИР Корп» непосредственно с производственной площадки.