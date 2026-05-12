Сеть центров «Академия слуха» подключилась к платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ

Международная сеть центров слухопротезирования «Академия слуха» завершила интеграцию с платформой N3.Health (разработана компанией «ЭлНетМед») и ее сервисом «Интегрированная электронная медицинская карта» для взаимодействия с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Об этом CNews сообщил представитель «ЭлНетМед».

Розничные центры слуха представлены в 130 городах России и СНГ. В них работают более 300 сотрудников – специалисты-сурдоакустики, которые помогают слабослышащим людям повысить качество своей жизни. В каждом центре оборудован кабинет слухопротезиста, где специалисты проводят тесты слуха, подбирают и настраивают слуховые аппараты под индивидуальные особенности пациентов. Затем врачи оформляют протоколы консультаций.

Теперь благодаря интеграции с N3.Health сформированные в информационной системе «Академии слуха» документы передаются в РЭМД ЕГИСЗ – федеральный реестр электронных медицинских документов, предназначенный для учета и обработки медицинской информации о пациентах. Такой порядок работы соответствует действующим лицензионным требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.

Помимо соблюдения требований законодательства, интеграция с платформой дает пациентам возможность получить удобный доступ к своим электронным медицинским документам через портал «Госуслуги» или приложение «Мила».

Для подключения к N3.Health компания задействовала собственный штат ИТ-сотрудников. Специалисты «ЭлНетМед» обеспечили оперативную техническую поддержку на всех этапах интеграции по открытому API.

«Интеграция с платформой значительно облегчает работу наших сотрудников по ведению пациентов. Это доступный и удобный цифровой инструмент, который улучшает качество медицинских услуг, повышает эффективность работы специалистов с помощью современных технологий и позволяет соблюдать лицензионные требования», – отметила Татьяна Дидковская, специалист в области слухопротезирования, сурдоакустик сети центров «Академия слуха» в Туле.

«Очень важно, что все больше организаций с медицинской лицензией осознают важность взаимодействия с ЕГИСЗ. Это лишний раз доказывает ответственность и открытость бизнеса, стремящегося выполнить действующие требования, а также упростить взаимодействие с пациентами, предоставив им доступ к своим медицинским данным в электронном виде», – сказала Дария Вольникова, коммерческий директор компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health).