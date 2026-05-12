«Ред ОС» и «Ред Адм Промышленная редакция» совместимы с системой комплексного управления проектами Timetta

Операционная система «Ред ОС» и система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция 2.1» подтвердили свою совместимость с решением для управления проектами Timetta. Об успешном прохождении сертификационных испытаний сообщили разработчики продуктов.

В ходе тестирования эксперты компаний проверили различные сценарии взаимодействия продуктов: запуск и работу контейнеров программного продукта Timetta в среде «Ред ОС», настройку аутентификации Timetta с использованием протокола OpenID Connect, стабильность и корректность работы пользовательских сессий Timetta. Система централизованного управления «Ред Адм» эффективно взаимодействует с Timetta и её компонентами, допускает использование конфигураций для автоматизации рабочих процессов, синхронизирует доменные LDAP-каталоги.

Также Timetta успешно прошла испытания совместимости с «Ред ОС» версий 8 и 7.3, в том числе и с конфигурациями для процессоров архитектуры ARM, популярными у отечественных производителей оборудования («Байкал-М» и «Байкал-S»).

Используя совместно продукты Timetta, «Ред ОС» и «Ред Адм», организация получает готовый стек российских решений для эффективного управления процессами: от мониторинга активности в домене компании до управления проектами.

Timetta — это облачное программное обеспечение для проектно-ориентированных организаций. Timetta предназначена для автоматизации управления проектами и трудовыми ресурсами, учёта рабочего времени и финансов, организации клиентского биллинга и продаж.

«Ред ОС» — российская операционная система для стабильной работы корпоративных сервисов на серверах и рабочих станциях. «Ред ОС» позволяет строить функциональные ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений. «Ред ОС» используют уже более 12 тыс. коммерческих компаний, госкорпораций и органов государственной власти.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой для автоматизации рутинных задач администрирования и обеспечения плавного перехода с зарубежных решений. Единый веб-интерфейс позволяет управлять доменом и его объектами, централизованно развертывать и настраивать операционные системы, работать с файловыми хранилищами, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, а также настраивать политики безопасности и правила работы в домене.

Компании Timetta и «Ред Софт» продолжают сотрудничество и планирует дальнейшее расширение каталога совместимых продуктов.

