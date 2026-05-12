Подтверждена совместимость серверов Nerpa и платформы виртуализации zVirt

Российский ИТ-бренд Nerpa и разработчик отечественного инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость серверов Nerpa модели DE LR с платформой виртуализации zVirt. Совместное использование решений позволит партнёрам и заказчикам эффективно использовать ИТ-ресурсы, повысить отказоустойчивость систем и избежать применения иностранного ПО в инфраструктуре.

В ходе испытаний специалисты подтвердили совместимость Nerpa DE LR с системой управления виртуализацией zVirt, в том числе с её сертифицированной ФСТЭК редакцией. При тестировании выполнялась диагностика всех функциональных возможностей zVirt, а также проверка сервера Nerpa DE LR на производительность и стабильность работы при максимальных нагрузках. Результаты показали, что система соответствует ключевым требованиям рынка, тестирование подтвердило её надёжность и стабильность в эксплуатации.

Nerpa DE LR — стоечный двухпроцессорный сервер в исполнениях 1U и 2U, разработанный для современных центров обработки данных. Он оптимизирован для ресурсоёмких корпоративных задач: аналитики больших данных, высокоплотной виртуализации и бизнес-критичных приложений.

Виртуализация zVirt крупной инсталляционной базой — более чем 19,1 тыс. хостов — и базой из более чем 700 заказчиков. В zVirt реализованы уникальные для российского рынка функции, в том числе управляемые программные сети SDN (аналог отдельного продукта VMware NSX) и поддержка программно-определяемого хранилища SDS.

«Мы продолжаем расширять технологическую совместимость продуктов Nerpa с решениями отечественных вендоров. Подтверждённая работоспособность серверов Nerpa DE LR с системой управления виртуализацией zVirt позволяет нам предлагать партнёрам и их заказчикам проверенное и надёжное решение, эффективно закрывающее задачи серверной виртуализации», — отметил Алексей Мосин, руководитель направления развития продукции Nerpa.

«Мы расширяем лист совместимостей с российскими серверами, чтобы обеспечить заказчикам больше возможностей для выбора подходящих продуктовых связок. Серверы Nerpa DE LR — надёжное отечественное решение, которое вместе с zVirt поможет заказчикам выполнить требования регуляторов, а также создать базу для последующего развития ИТ-инфраструктуры», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнёрских интеграций Orion soft.

