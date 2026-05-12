«Первый Бит» обновил ERP-систему завода «Вириал» и внедрил единый расчет зарплаты

ИТ-интегратор «Первый Бит» сообщил о завершении проекта по переводу компании «Вириал», российского производителя промышленных изделий из твердых сплавов и керамики, с устаревшего решения «1С:Управление производственным предприятием» (УПП) на «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом Корп».

В результате перехода предприятие получило современную цифровую платформу для сквозного учета, раздельного ведения контрактов по гособоронзаказу и оперативного расчета заработной платы.

«Проект стал настоящим вызовом для нашей команды из-за нетипичной логистики с переработчиками и жестких требований по раздельному учету ГОЗ. Мы разработали механизм, который отслеживает каждую партию и автоматически подтягивает клиентские артикулы в документы. А инструмент сверки управленческих и регламентированных начислений позволил клиенту полностью отказаться от ручного сопоставления», – отметил руководитель проектов компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Валерий Власенков.

До старта проекта «Вириал» использовал систему, снятую с поддержки. За годы ее использования справочник номенклатуры разросся, в нем накопилось множество дубликатов. Партионный учет отсутствовал, а налоговые регистры не соответствовали актуальным нормам.

Острой точкой стал расчет заработной платы: HR-специалисты и бухгалтеры работали в нескольких разрозненных программах, а итоговые цифры переносили в учетную систему вручную. Процесс отнимал дни и сопровождался неизбежными ошибками.

После обследования специалисты «Первого Бита» предложили комплексное решение, ядром которого стала система «1С:ERP Управление предприятием», интегрированная с «1С:ЗУП Корп» и сервисами электронного документооборота.

Под специфику завода команда реализовала уникальный функционал: контроль движения сырья, переданного сторонним переработчикам, и автоматическое заполнение клиентских кодов номенклатуры в печатных формах и ЭДО.

В части зарплаты помимо типовой синхронизации был разработан специальный отчет для быстрой сверки управленческих и регламентированных начислений – раньше эту работу делали вручную, сопоставляя множество таблиц.

Основной функционал ERP-системы специалисты «Первого Бита» внедрили за три месяца. Сейчас «Вириал» ведет партионный учет, видит происхождение каждой партии сырья в готовой продукции и оперативно рассчитывает себестоимость заказов, включая контракты ГОЗ.

Налоговый учет приведен к требованиям ПБУ 18. Время на расчет зарплаты и закрытие отчетного периода сократилось примерно вдвое, а сверка начислений занимает минуты. Финансовая служба получила инструмент для контроля дебиторской задолженности и согласования платежей в едином окне, что свело к минимуму риск кассовых разрывов.