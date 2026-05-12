CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Первый Бит» обновил ERP-систему завода «Вириал» и внедрил единый расчет зарплаты

ИТ-интегратор «Первый Бит» сообщил о завершении проекта по переводу компании «Вириал», российского производителя промышленных изделий из твердых сплавов и керамики, с устаревшего решения «1С:Управление производственным предприятием» (УПП) на «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом Корп».

В результате перехода предприятие получило современную цифровую платформу для сквозного учета, раздельного ведения контрактов по гособоронзаказу и оперативного расчета заработной платы.

«Проект стал настоящим вызовом для нашей команды из-за нетипичной логистики с переработчиками и жестких требований по раздельному учету ГОЗ. Мы разработали механизм, который отслеживает каждую партию и автоматически подтягивает клиентские артикулы в документы. А инструмент сверки управленческих и регламентированных начислений позволил клиенту полностью отказаться от ручного сопоставления», – отметил руководитель проектов компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Валерий Власенков.

До старта проекта «Вириал» использовал систему, снятую с поддержки. За годы ее использования справочник номенклатуры разросся, в нем накопилось множество дубликатов. Партионный учет отсутствовал, а налоговые регистры не соответствовали актуальным нормам.

Острой точкой стал расчет заработной платы: HR-специалисты и бухгалтеры работали в нескольких разрозненных программах, а итоговые цифры переносили в учетную систему вручную. Процесс отнимал дни и сопровождался неизбежными ошибками.

После обследования специалисты «Первого Бита» предложили комплексное решение, ядром которого стала система «1С:ERP Управление предприятием», интегрированная с «1С:ЗУП Корп» и сервисами электронного документооборота.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Под специфику завода команда реализовала уникальный функционал: контроль движения сырья, переданного сторонним переработчикам, и автоматическое заполнение клиентских кодов номенклатуры в печатных формах и ЭДО.

В части зарплаты помимо типовой синхронизации был разработан специальный отчет для быстрой сверки управленческих и регламентированных начислений – раньше эту работу делали вручную, сопоставляя множество таблиц.

Основной функционал ERP-системы специалисты «Первого Бита» внедрили за три месяца. Сейчас «Вириал» ведет партионный учет, видит происхождение каждой партии сырья в готовой продукции и оперативно рассчитывает себестоимость заказов, включая контракты ГОЗ.

Налоговый учет приведен к требованиям ПБУ 18. Время на расчет зарплаты и закрытие отчетного периода сократилось примерно вдвое, а сверка начислений занимает минуты. Финансовая служба получила инструмент для контроля дебиторской задолженности и согласования платежей в едином окне, что свело к минимуму риск кассовых разрывов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

В России создана платформа идентификации БПЛА

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Олег Пашинин, «Росатом», — О запуске электронного архива и новых возможностях хранения контента

РЖД и «Вертолеты России» получили доли в убыточном стартапе российских ученых-физиков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290