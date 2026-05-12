«Геоскан» запускает отраслевые программы подготовки специалистов по БАС

ГК «Геоскан» начала разработку и реализацию отраслевых программ повышения квалификации специалистов в области беспилотных авиационных систем (БАС), ориентированных на конкретные сценарии применения и задачи системных заказчиков. Это создает основу для масштабирования отраслевых образовательных решений и подготовки специалистов, способных эффективно применять технологии беспилотной авиации в различных секторах экономики. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Пилотной отраслевой программой стала «Эксплуатация беспилотной авиационной системы самолетного типа с максимальной взлетной массой 30 кг и менее и прикладная обработка материалов аэрофотосъемки с учетом отраслевого применения в лесном хозяйстве». Программа рассчитана на 40 академических часов и включает освоение профессиональных навыков работы с БАС, а также обработки данных фото- (RGB) и мультиспектральной аэросъемки с учетом специфики лесного хозяйства. Она одобрена профильной кафедрой лесоуправления и геоинформационных систем Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

«Мы переходим от стандартных образовательных решений к гибким программам, ориентированным на реальные отраслевые потребности. Обучение выстраивается под задачи заказчиков с акцентом на индивидуальный подход. Новые программы отличаются мультикомпетентностью: слушатели получают комплексные навыки — от эксплуатации беспилотных авиационных систем до обработки данных и их практического применения. При разработке программ использован многолетний опыт компании как эксплуатанта БАС», — сказал руководитель отдела образовательных услуг ГК «Геоскан» Никита Попов.

Первыми обучение по программе прошли специалисты ФБУ «Рослесозащита», работающие в сфере государственного лесопатологического мониторинга.

«В 2026 году ФБУ "Рослесозащита“ приступает к применению беспилотных авиационных систем в своей деятельности. В связи с этим, качество обучения работников учреждения использованию БАС является очень важным фактором успешного выполнения авиационных работ в рамках государственного задания. В дальнейшем учреждение также имеет намерения сотрудничать с компанией "Геоскан“, в том числе, в рамках нашего соглашения. Надеемся, что синергия научного и производственного потенциала ГК "Геоскан“, практический опыт и компетенции работников ФБУ "Рослесозащита“ окажут положительное влияние на масштабное внедрение беспилотных технологий в практику лесного хозяйства», — сказал главный аналитик ФБУ «Рослесозащита» Александр Букась.

В 2026 году компания «Геоскан» и ФБУ «Рослесозащита» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение беспилотных авиационных систем в систему лесного хозяйства и развитие профессиональных компетенций специалистов отрасли. Отдельное направление сотрудничества — обучение специалистов лесной отрасли применению беспилотных воздушных технологий и обработке данных аэросъемки с учетом специфических задач ФБУ «Рослесозащита», требующих уникальных компетенций в использовании мультиспектральных данных, а также разработка адаптированных учебно-методических материалов для подготовки и повышения квалификации специалистов лесной отрасли.