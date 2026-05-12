Efsol построила геораспределённый отказоустойчивый ИТ-контур для компании сферы розничной торговли

Компания Efsol объявила о завершении проекта по созданию геораспределённого отказоустойчивого ИТ-контура на базе двух независимых ЦОД Efsol для заказчика, работающего в розничной торговле. Решение обеспечило непрерывную работу учётной системы, актуальные товарные остатки в режиме онлайн и устойчивую работу склада во всех каналах продаж.

Заказчик объединяет более 20 розничных магазинов и активный онлайн-канал продаж. Такая омниканальная модель требует постоянного актуального учёта товаров и непрерывной работы склада: расхождения в остатках или остановка ключевых сервисов даже на короткое время приводят к риску сбоя отгрузок и прямым потерям выручки как в офлайне, так и в онлайне.

В таком режиме доступность учётной системы и обменов между подразделениями становится бизнес-требованием, а не вопросом удобства ИТ-службы. До проекта инфраструктура заказчика была сосредоточена на одной площадке, что создавало точку отказа и не покрывало нагрузку круглосуточного онлайн-канала. Цель проекта — выстроить ИТ-контур, при котором отказ одной площадки не останавливает торговлю.

По итогам обследования Efsol предложила геораспределённую отказоустойчивую архитектуру с парными узлами в двух независимых ЦОД Efsol. В основе решения — стандартный стек Microsoft: Windows Server Failover Cluster, Active Directory, IIS и TS Broker. SQL-серверы объединены в синхронизированное хранилище данных с автоматическим переключением между ЦОД-Efsol 1 и ЦОД-Efsol 2, для «1С:Предприятия» развёрнут отказоустойчивый кластер, веб-контур размещён в IIS-ферме с балансировкой между узлами, терминальный доступ организован через TS Broker. На каждой площадке развёрнуты контроллеры домена с распределенными ролями Active Directory, сетевой контур построен на кластерных парах маршрутизаторов с дублированием каналов между площадками. На стороне магазинов дополнительно организован резервный канал связи на базе LTE.

«Для омниканального ритейла критична не просто работоспособность «1С», а непрерывность всей цепочки — магазин, склад, онлайн-канал и обмены между ними. В этом проекте мы построили геораспределённый отказоустойчивый контур, в котором отказ одной площадки не останавливает торговлю в магазинах и отгрузку онлайн заказов. Бизнес видит всегда актуальные остатки товаров», — отметил руководитель проекта Дмитрий Носов.

Дополнительно в проекте регламентированы ночные обмены между служебными сервисами по окнам и приоритетам, внедрён мониторинг доступности всех ролей кластера и каналов связи с автоматическими оповещениями, настроены ежедневные резервные копии с регулярной проверкой восстановления.

Геораспределённая отказоустойчивая архитектура становится отраслевым стандартом для компаний, у которых стоимость простоя превышает стоимость резервирования инфраструктуры. Efsol планирует тиражировать этот подход для других заказчиков с распределённой бизнес-моделью и высокими требованиями к непрерывности работы.