«Диасофт» и «Качественные Программные Решения» подтвердили совместимость системы Finum.NDFL и СУБД Digital Q.DataBase

Компании «Диасофт» и «Качественные Программные Решения» (ООО «Коллектив Интеллидженс Системс») в рамках технологического сотрудничества провели испытания импортонезависимой автоматизированной системы налогового агентирования НДФЛ для банков – Finum.NDFL и импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В ходе тестирования подтверждена полная взаимная совместимость, корректность и стабильность работы системы Finum.NDFL на СУБД Digital Q.DataBase. Результаты испытаний подтверждаются сертификатом.

Finum.NDFL решает задачу, которая стала актуальной с 2025 г. в связи с вступлением в силу требований Федерального закона № 176-ФЗ (применение прогрессивной шкалы НДФЛ к совокупной налоговой базе физлиц). Система автоматически собирает данные из всех банковских контуров (депозитного, дивидендного, зарплатного и др.), выполняет дедупликацию и консолидацию в единый профиль налогоплательщика, рассчитывает налог по прогрессивной шкале и формирует отчетность по всем филиалам и подразделениям банка в форматах ФНС. Встроенный форматно-логический контроль выявляет несоответствия в отдельных документах и в отчетности в целом до ее отправки. Платформа находится в промышленной эксплуатации в одном из крупнейших банков России.

Finum.NDFL построена на открытом стеке: Java, PostgreSQL и успешно протестирована на СУБД «Диасофт» Q.DataBase. По результатам тестирования прирост производительности составил 25% к скорости отбора данных без изменений в коде приложения.

Никита Влахно, коммерческий директор, «Качественные Программные Решения»: «Для нас принципиально важно, чтобы наши продукты могли работать на надежных, производительных и импортонезависимых СУБД – это особенно актуально для банковского сектора. Успешное завершение тестирования с Digital Q.DataBase подтверждает, что система Finum.NDFL NDFL готова к промышленной эксплуатации на такой СУБД. Наши заказчики, включая крупнейшие банки, теперь могут использовать проверенную связку решений, которая обеспечивает высокую скорость обработки больших массивов данных о налогоплательщиках и полное соответствие требованиям регуляторов».

Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase, компания «Диасофт»: «Сотрудничество с «Качественными Программными Решениями» – яркий пример того, как специализированное отраслевое ПО успешно интегрируется с СУБД Digital Q.DataBase. Подтверждение совместимости Digital Q.DataBase с решениями других разработчиков расширяет возможности для организаций из различных отраслей по созданию целостных ИТ-ландшафтов на импортонезависимом стеке».