«Будь Здоров» внедряет ИИ-сервис LazyDoc для автоматического заполнения медицинских карт

Сеть клиник «Будь Здоров» при участии «Ингосстраха» завершила пилотный проект по использованию системы LazyDoc — сервиса на базе искусственного интеллекта для автоматического заполнения медицинской документации вместо врача с использованием специализированных генеративных сетей. Об этом CNews сообщил представитель «Ингоссстраха».

Разработка компании «Ленивый доктор» позволила решить острую проблему, когда специалисты тратят до 50% времени приема на рутинное оформление медицинских протоколов. Это позволило в два раза сократить время на ручной ввод информации в медицинские карты и освободить до 10 минут времени врача для общения с пациентом.

Пилотный проект LazyDoc показал высокие результаты на специальностях: УЗИ, терапия, гастроэнтерология, неврология и др., демонстрируя потенциал для масштабирования и полноценного внедрения программного обеспечения в ИТ-контур клиник «Будь Здоров».

Работая в тандеме с LazyDoc, врач надиктовывает медицинские данные в режиме реального времени, например, прямо во время приема пациента. ИИ расшифровывает речь, нейросеть преобразует ее в детальный структурированный текст и автоматически заполняет все необходимые поля электронной медицинской карты в медицинской информационной системе (МИС).

«Мы провели детальную разметку всех типов медицинских протоколов от УЗИ до терапевтического приёма. Это стало ключевым этапом для настройки автоматического переноса структурированных данных из системы LazyDoc в нашу МИС. Благодаря этой разметке, врач может перенести все надиктованные данные из сервиса в МИС все “под капотом сервиса” быстро, точно и без сбоев», – сказала менеджер ИТ-проектов сети клиник «Будь Здоров» Алла Александрова.

В случае отсутствия какой-либо информации для финальной версии документа бот предложит варианты заполнения полей на основе истории болезни. Врачу остается лишь проверить и подписать готовый протокол. Это сокращает время работы с документами до 5 минут.

«Мы видим большой потенциал в применении искусственного интеллекта в ежедневной работе врача. LazyDoc – инструмент, который значимо облегчает, рутинный функционал по заполнению протокола приема и позволяет уделять больше времени пациенту. Таким образом, врачи получают заполненные, медицинские протоколы, а пациенты – грамотное и своевременное лечение», – сказал медицинский директор сети клиник «Будь Здоров» Игорь Соляник.

Нативный интерфейс сервиса LazyDoc позволяет врачам быстро адаптироваться и сразу приступить к работе, минуя многочасовое обучение. Для каждого пациента в системе создается отдельный чат, это исключает пересечение данных и полностью предотвращает путаницу в медицинской документации. А полноценная интеграция с МИС позволяет избежать работы в двух интерфейсах.

«Мы видим большой потенциал использования искусственного интеллекта в практическом здравоохранении. Вклад “Ингосстраха” в данный проект стал частью нашей программы цифровых инициатив, которые помогают врачам снижать нагрузку на рутинные процессы и уделять больше времени пациентам. Мы уверены, что подобные решения станут важной частью современной медицинской инфраструктуры», – сказала Ксения Ивашкевич, директор по развитию цифровых инноваций в медицине компании «Ингосстрах».

Благодаря возможностям сервиса голосовые диктовки автоматически преобразуются в текстовые протоколы, производится транскрибация даже сложных медицинских терминов, с учетом стандартов оформления протоколов исследований.

«Мы не просто автоматизируем запись, а даем врачу ценный временной ресурс для пациента. Сервис был интегрирован в МИС заказчика, однако может работать как на компьютере, так и на смартфоне врача. Сама поставка нашего ПО была осуществлена в формате on-premise, таким образом, медицинские данные и история болезни каждого пациента надежно защищены и остаются в ИТ-контуре клиники», – сказал генеральный директор компании «Ленивый доктор» Александр Шевелёв.

Внедрение LazyDoc соответствует стратегическому курсу сети клиник «Будь Здоров» на использование больших языковых моделей в медицине, включая автозаполнение документации, внедрении «цифровых двойников» и цифровых технологий на базе искусственного интеллекта.

Клиники «Будь Здоров» уже используют технологическое решение для пациентов от компании «Ленивый доктор» с использованием искусственного интеллекта – GPT-ассистент – виртуальный ассистент, способный анализировать симптомы, давать пояснения и даже записывать к подходящему врачу.