«Мажордом» обновился: новые инструменты заявок, маркетплейса и квитанций

ИТ-компания «Философт» объявила о выходе очередного обновления экосистемы «Мажордом».

В новой версии команда усилила инструменты для работы с маркетплейсом, заявками, квитанциями, чатами и диспетчеризацией, а также добавила новые элементы аналитики и справочной поддержки для сотрудников.

Одним из заметных направлений обновления стал маркетплейс. По последней статистике, его оборот составил около 1,8 млн руб., конверсия в оплату достигла 67%, а доля уникальных пользователей — 2,7%. В самой системе появились новые рабочие инструменты: шаблоны сообщений теперь доступны и в чатах маркетплейса, в разделе «Заказы» обновлена логика изменения крайнего срока исполнения и добавлен фильтр «Мои заказы», который показывает только те заказы, где сотрудник участвует как постановщик или исполнитель.

Обновления коснулись и блока заявок. Теперь для каждой подкатегории можно заранее задать постановщика и исполнителя — при создании заявки система автоматически подставляет ответственных, если поля еще не заполнены. Это сокращает время на обработку обращений и упрощает работу сотрудников.

Еще одно важное направление — квитанции и платежи. Для новых начислений добавлен специальный индикатор в общем списке квитанций и на главном экране приложения. Сумма оплат продолжает расти от месяца к месяцу.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом

В разделе диспетчеризации появилась интеграция с провайдером «Болид». Теперь его можно выбрать при создании автоматических счетчиков, после чего система сопоставляет их с внешней базой и подтягивает показания автоматически. Это позволяет получать данные без ручного ввода и при этом сохранять контроль за счетчиками внутри «Мажордома».

Для сотрудников и администраторов в админ-панели появилась фиксированная кнопка с инструкциями, доступная во всех разделах. Она ведет на страницу с документацией и помогает быстрее находить нужную информацию прямо во время работы. Кроме того, для команды «Мажордом» собраны MVP-дашборды «Заявки» и «Маркетплейс», которые позволяют быстрее анализировать ключевые показатели и отслеживать динамику без ручной сборки данных.

Отдельные улучшения получили пользовательские сценарии в мобильном приложении. В чатах теперь отображается закрепленная дата сообщений при прокрутке переписки, в коробочной версии добавлен экран подготовки контроллера с инструкцией по подключению, а на iOS и Android доработана работа чатов, публикаций, датчиков и бронирования. Также команда устранила ряд технических ошибок в бронировании и интерфейсе.

