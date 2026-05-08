«Группа Лента» активировала чат-бот для оформления заказов в мессенджере «Макс»

«Группа Лента» запустила в мессенджере «Макс» чат-бот, который заменяет функционал мобильного приложения. Клиенты могут использовать весь функционал сайта торговой сети. Об этом CNews сообщили представители «Группы Лента».

Специалисты «Группы Лента» разработали чат-бот в мессенджере «Макс», которым можно воспользоваться в качестве альтернативы мобильному приложению. Технология позволяет использовать весь функционал сайта торговой сети без установки приложения и поддерживает офлайн-режим, push-уведомления. Покупатели «Ленты» могут оформить доставку, самовывоз, посмотреть ассортимент магазинов, проверить баланс бонусных баллов и фишек, активировать персональные предложения, проверить цену и наличие товара, а также найти его на полке в гипермаркете. Также с помощью чат-бота пользователи могут зарегистрироваться в программе лояльности и открыть доступ ко всем ее преимуществам.

Кроме того, «Группа Лента» в апреле 2026 г. завела в «Макс» чат-бот для обработки обращений клиентов. Покупатели могут узнать статус и время заказа, внести в него изменения, уточнить, где находится курьер и т. д.

Основными каналами коммуникаций с покупателями остаются мобильное приложение и «горячая линия». На них приходится 62% и 28% обращений соответственно.